Marcela Kloosterboer adelantó el Día del niño para las familias que más lo necesitan

Marcela Kloosterboer compartió un adelanto muy especial del Día del Niño. Con una iniciativa solidaria que refleja su compromiso fuera de los reflectores, la actriz se acercó a una organización que trabaja con familias en situación de vulnerabilidad.

Con un gesto significativo con las familias que lo necesitan, Marcela Kloosterboer adelantó el Día del Niño

Marcela Kloosterboer mostró en sus redes una acción solidaria que adelantó el Día del Niño, fecha muy esperada por los más chicos. En una jornada compartida con una organización que acompaña a familias en contextos complejos, la actriz se acercó con regalos y compartió momentos con los pequeños, reflejando su interés por participar activamente en distintas causas.

En las últimas horas, la reconocida artista compartió en su Instagram algunos momentos de una jornada donde se la vio entregando regalos y compartiendo actividades con niños y adolescentes. La Fundación Pequeños Pies es una ONG que trabaja en distintas zonas de Argentina con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los jóvenes.

En la misma línea, esta organización pone su enfoque en áreas como educación, salud, nutrición, trabajo e integración social. A través de programas sostenidos con niños y adolescentes, busca generar oportunidades reales para familias que atraviesan situaciones complejos.

Durante su visita, Marcela Kloosterboer recorrió las instalaciones de la fundación y entregó juguetes, libros, ropa y golosinas. En los videos que publicó en sus historias de Instagram, se la ve interactuando con los chicos, acompañando juegos y compartiendo momentos simples. “Hoy celebramos el Día del Niño adelantado”, escribió en una de sus historias.

La actividad se desarrolló en un ambiente tranquilo, con la participación de voluntarios y referentes de la organización. Desde la Fundación Pequeños Pies destacaron la importancia de este tipo de gestos, que permiten acercar recursos y generar espacios de encuentro. La presencia de la actriz también sirvió para visibilizar el trabajo que realiza la ONG, que depende en gran parte de donaciones y colaboraciones externas.

Cabe destacar que Marcela Kloosterboer, que mantiene un perfil bajo en redes sociales, suele involucrarse en causas vinculadas al medioambiente, el bienestar animal y la infancia de quienes más lo necesitan. En esta ocasión, eligió compartir parte de la jornada para incentivar la participación y mostrar cómo se puede colaborar desde distintos lugares.

Marcela Kloosterboer adelantó el Día del Niño con una acción solidaria que reflejó su compromiso con la infancia y el trabajo comunitario. La actriz compartió en sus redes sociales su visita a la Fundación Pequeños Pies, convirtiéndola en una forma concreta de celebrar, acompañar y sumar desde lo cotidiano a los niños y adolescentes que más lo necesitan.

