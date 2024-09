Marley habló de la denuncia en su contra en los Martín Fierro 2024: "Ojalá haya un juicio porque la verdad la tengo yo"

El lunes por la noche se realizó el gran evento de la televisión argentina: la entrega de los premios Martín Fierro 2024. Entre los 600 invitados, la presencia de Marley estaba en duda debido a que fue duramente criticado tras recibir una denuncia por corrupción de menores, por parte de Adrián Molina. Sin embargo, el conductor se hizo presente en la ceremonia y no escapó a responder todas las preguntas sobre su situación judicial y su presente.

La palabra de Marley sobre la denuncia en su contra

Invitado personalmente por Susana Giménez, para compartir mesa en los Martín Fierro 2024, Marley aceptó la invitación al evento. Aunque ante las cámaras lo negó, los rumores resonaban fuertemente sobre la duda del conductor a asistir, aunque era uno de los ternados por su labor en el ciclo Por el Mundo. Contrario a las especulaciones, dijo presente a la premiación y enfrentó a los medios, al ser consultado por la denuncia en su contra.

Semanas atrás, Adrián Molina se presentó ante la Justicia argentina para denunciar a Marley por corrupción de menores, al relatar que mantuvo una relación con él, cuando era menor de edad. A pesar de tratarse de una caso que proscribió, el denunciante pide que se realice un Juicio por la verdad para que se difundan los detalles al respecto. Ante esto, el conductor se asesoró y presentó pruebas que demostrarían lo contrario.

En este contexto, se habló sobre la decisión de Marley de no exponerse públicamente tras su descargo que hizo en los medios de comunicación. De allí la duda sobre su presencia en los Martín Fierro 2024. Sin embargo, en el evento aclaró que no tenía motivos para no ir.

Después, habló puntualmente de la denuncia en su contra. "Estoy bien, yo ya presenté todas las pruebas sin que me llamaran ni nada. Más que eso no puedo hacer. La justicia tiene que resolver, ojalá que sea rápido.Yo ya demostré que es todo mentira", aseguró frente a las cámaras de Socios del espectáculo (eltrece). Asimismo, fue tajante con su postura: "Ojalá que haya un juicio por la verdad porque la verdad la tengo yo".

De esta forma, el conductor dejó en clara su postura, defendiendo una vez más su inocencia, cuestión que será tratada en la Jusiticia, que llegará a un veredicto.