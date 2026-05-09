Marcelo Tinelli contó el rol que tuvo Pampita en su nuevo romance: "Se dio y estoy muy contento"

Marcelo Tinelli habló por primera vez sobre su romance con Rossena Almeyda y reveló detalles desconocidos sobre cómo comenzó la historia de amor. En una entrevista con Luciana Rubinska para Infobae, el conductor confirmó que está nuevamente en pareja y aclaró el supuesto rol de Pampita como "celestina".

Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda

Marcelo Tinelli contó el rol que tuvo Pampita en su nuevo romance

Después de semanas de rumores, Marcelo Tinelli decidió blanquear su noviazgo con Rossana Almeyda, una exmodelo argentina que desde hace años vive en Miami. "Sí. Estoy empezando una relación, conociendo a alguien. Una mujer divina, que me hace mucho bien y siento que nos estamos haciendo bien", dijo el conductor en dialogo con Luciana Rubinska.

Tras la escandalosa separación con Milett Figueroa, el periodista no pudo esconder su felicidad y afirmó que está muy entusiasmado con esta nueva etapa de su vida. "Estamos en el arranque de algo, una linda relación", agregó, aunque evitó profundizar sobre su relación con su nueva novia.

Rossana Almeyda

Por su parte, la conductora mencionó la supuesta participación de Pampita en el inicio del vínculo ya que circulaban versiones que aseguraban que Carolina Ardohain había sido quien los presentó. Sin embargo, Tinelli desmintió esa teoría.

"Nunca Pampita fue celestina mía de nada", remarcó. Aunque aclaró que la modelo sí estuvo presente el día en que conoció a Rossana, aseguró que quien realmente impulsó el encuentro fue una amiga cercana de ella. "Es conocida de Caro. La celestina fue una amiga de Caro. Sí, estaba Caro ese día, pero le faltó arranque ahí a Pampita. Me parece que la amiga hizo más fuerza", comentó entre risas.

Según explicó, todo ocurrió de manera espontánea en una reunión donde le insistieron para que conociera a una amiga del grupo. Finalmente, el encuentro se dio y la conexión fue inmediata. "Estaba solo y me dijeron tenés que conocer a tal amiga. En un momento se dio y estoy muy contento", recordó.

Cuando Luciana Rubinska le preguntó qué fue lo que más lo sedujo de Rossana Almeyda, Tinelli prefirió mantener cierta reserva. "Un montón de cosas, pero vamos a dejarlo para más adelante", respondió.

El romántico posteo de Marcelo Tinelli

Cabe mencionar que hace poco más de una semana, el conductor compartió en su cuenta de Instagram la imagen de una romántica cena, que sirvió como antesala de la confirmación de su romance. "Ro", escribió sobre la foto, dejando en claro el inicio público de su noviazgo con la exmodelo.