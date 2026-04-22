Quién es Rossana Almeyda, la supuesta nueva novia de Marcelo Tinelli: una vida en Miami y su gran amistad con Pampita

En las últimas horas, se dio a conocer que Marcelo Tinelli habría apostado nuevamente al amor tras la reciente ruptura con Milett Figueroa. La pareja confirmó su separación a principios de abril, tras tres años de amor. Ahora, el conductor fue vinculado amorosamente con Rossana Almeyda, la mujer que lo habría conquistado y ya sería parte de los planes familiares del clan Tinelli.

Rossana Almeyda: la mujer que se robó el corazón de Marcelo Tinelli

Luego de meses de rumores, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su separación. La pareja que se había conocido en la pista del Bailando por un sueño (eltrece) llegó a su fin y cada uno comenzó un nuevo camino en su vida. En el caso del conductor, ya habría conocido a una nueva mujer con quien habría comenzado un vínculo amoroso.

En esta ocasión, Marcelo no habría encontrado el amor en una figura pública, como sucedió en sus últimas relación, sino en una mujer que está conectada con el mundo del modelaje. Se trata de Rossana Almeyda, según informó Marcia Frisciotti en Puro Show (eltrece). La mujer argentina de 45 años reside en Miami desde hace un tiempo, pero actualmente se encuentra de visita en la Argentina.

Lo que se sabe de ella es que comenzó su carrera en los medios en el modelaje y estudió Ciencias Políticas. Se instaló en Chile, en donde estuvo en pareja con el empresario Pepo Daire, actual esposo de Cecilia Boloco. Luego, se mudó a Estados Unidos. Su conexión con el mundo del espectáculo argentino es con su vínculo muy cercano con Pampita, con quien comparte una estrecha amistad y según la información brindada por Rodrigo Lussich en Intrusos (América) fue la reconocida modelo quien habría sido la celestina, presentando a su amiga con el conductor.

Esta amistad con Pampita queda reflejada en redes sociales, donde ambas interactúan con "Me Gusta" en sus publicaciones. Rossana Almeyda si bien tiene un perfil bajo en los medios de comunicación, en Instagram es muy activa ya que comparte diversos momentos de su vida, pero sobretodo los viajes que realiza. Mostró postales en Bahamas, Machu Pichu, Nueva York, Roma, Londres, entre otros, donde se muestra aventurera, realizando diversas actividades.

Si bien aún los protagonistas de este supuesto nuevo romance no hicieron declaraciones al respecto, ya habrían compartido momentos personas juntos como el recital de Ricky Martin y el festejo de cumpleaños de Lolo, el hijo menor del conductor. Lo cierto es que los rumores suenan fuertemente sobre el nuevo presente amoroso de Marcelo Tinelli, junto a Rossana Almeyda.