Marcelo Tinelli blanqueó su romance con Rossana Almeyda: qué dijo

Marcelo Tinelli vuelve a estar bajo la lupa de los programas de espectáculo. Esta vez, no por el estreno de un nuevo proyecto en los medios de comunicación, sino por su presente sentimental. En este contexto, en los últimos días se filtró que el conductor tendría un nuevo amor: se trataría de Rossana Almeyda, una amiga de Pampita. Ante esta situación, el presentador decidió hacer frente a estas especulaciones con un sugerente mensaje en sus redes.

La contundente respuesta de Marcelo Tinelli ante su romance con Rossana Almeyda

Días atrás en Puro Show (Eltrece) habían anunciado que Marcelo Tinelli tendría nueva novia tras su separación de Milett Figueroa. La mujer que habría conquistado su corazón sería Rossana Almeyda, una amiga de Pampita y expareja del marido de Cecilia Bolocco. Ante estas versiones, fue el propio locutor quien salió a confirmarlo.

Rossana Almeyda, la supuesta nueva novia de Marcelo Tinelli | Instagram

Lo hizo este domingo a través de un posteo en las historias de 24 horas de su cuenta personal de Instagram. "Cociné en este primer día frío del año para la mujer que no blanqueo por el reality, Rossana Almeyda, para mi amigo, Fede Hoppe, al que eché de forma desconsiderada y para mi hijo", lanzó con ironía y una pizca de picardía mientras compartió la imagen de una olla con comida cocinándose a fuego lento. El hecho de que haya arrobado a la modelo que se radica en Miami generó más misterio acerca de su presunto romance.

Acto seguido, dejó los chicaneos de lado y habló de los recuerdos que le genera esta preparación y que lo conectan de lleno con sus ancestros. "Es un homenaje al recuerdo de mi mamá, que hacía ese mismo guiso durante 4 horas hace muchos años", explicó dejando atrás el sarcasmo para referirse a la información que maneja la prensa sobre su vida privada.

Mensaje de Marcelo Tinelli | Instagram

Marcelo Tinelli y su vínculo con Rossana Almeyda

Según las versiones del ciclo de espectáculos matutino, Marcelo Tinelli asistió al show de Ricky Martin en compañía de Rossana Almeyda y hasta incluso la joven se habría hecho presente en el cumpleaños de su hijo menor, Lolo. “Ya la metió en el círculo familiar”, sostuvieron en el programa de Eltrece.

De acuerdo con los datos arrojados, la nueva conquista del comunicador tiene alrededor de 40 años y es “íntima amiga de Pampita”. Aunque ninguno de los protagonistas confirmó públicamente la relación, los indicios y apariciones compartidas en espacios sociales y familiares reforzarían la idea de que se trataría de un vínculo que comienza a consolidarse con mayor naturalidad dentro del círculo íntimo del conductor.

Mientras las versiones sobre su presente sentimental continúan circulando en los programas de espectáculos, Marcelo Tinelli eligió responder con humor y mensajes cargados de ironía y suspicacia, sin confirmar ni desmentir de manera directa su vínculo con Rossana Almeyda. Por ahora, el conductor mantiene el misterio y deja que las especulaciones sigan creciendo, alimentadas por sus propias publicaciones y apariciones públicas, en una historia que promete seguir dando que hablar en el mundo del espectáculo.

NB