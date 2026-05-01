La foto con la que Marcelo Tinelli blanqueó su romance con una amiga de Pampita

Tras meses de rumores, a mediados de abril se confirmó la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, poniendo fin a una relación que había atravesado varias idas y vueltas. El cierre no sorprendió del todo, pero sí abrió la puerta a nuevas versiones sobre la vida sentimental del conductor.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa confirmaron su separación a mediados de abril

En ese contexto, comenzó a tomar fuerza el nombre de Rossana Almeyda, una exmodelo argentina radicada en Miami, vinculada a su círculo cercano. Durante días, el vínculo se movió en el terreno de las especulaciones, con apariciones indirectas y señales que alimentaban la sospecha sin una confirmación explícita.

Cómo se conocieron Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda

Según se pudo conocer fue Pampita quien habría acercado a Marcelo Tinelli y Rossana Almeyda, ya que mantiene una amistad con ella. A partir de ese primer contacto, comenzaron a coincidir en distintos espacios, alimentando los rumores de un vínculo que iba más allá de lo casual.

Marcelo Tinelli mencionando de manera irónica a Rossana Almeyda

De hecho, se supo que habrían compartido salidas juntos, como la asistencia a un show de Ricky Martin, e incluso Rossana Almeyda habría estado presente en el festejo de cumpleaños de Lorenzo, el hijo de Marcelo Tinelli. Señales que, aunque sutiles, empezaban a marcar un nuevo capítulo en la vida del conductor.

La confirmación del romance

Pero la confirmación no llegó con una imagen tradicional de pareja. Fiel a su estilo, Marcelo Tinelli eligió un gesto más enigmático: compartió en sus historias de Instagram una cena íntima, donde solo se ve una mano femenina apoyada sobre la mesa, junto a platos gourmet.

Marcelo Tinelli confirma su vínculo con Rossana Almeyda

Días antes, Marcelo Tinelli ya había dejado entrever la presencia de Almeyda en su vida al mencionarla con ironía en otra historia, donde mostraba que estaba cocinando para ella, para Federico Hoppe y para su hijo Lorenzo. Finalmente, en la imagen más reciente, escribió simplemente “Ro” y sumó un corazón rojo. Sin mostrar de más, pero sin dejar dudas.