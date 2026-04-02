Así fue el cumpleaños de Marcelo Tinelli: solo con la familia más chica y cargado de reflexiones sobre su presente

Marcelo Tinelli celebró su cumpleaños lejos de los grandes eventos y apostó por una noche mucho más íntima y familiar. Rodeado por sus hijos Mica, Cande, Fran, Juanita y Lolo, además de su primo Luciano “El Tirri”, el conductor eligió recibir un nuevo año de vida en un clima relajado y atravesado por la emoción.

Marcelo Tinelli

A través de sus redes sociales, el histórico conductor también dejó ver el costado más sensible de esta nueva etapa. Con una serie de fotos del festejo y un mensaje cargado de introspección, Marcelo Tinelli compartió cómo vive hoy su presente personal, en un cumpleaños marcado por un balance emocional.

El emotivo mensaje de Marcelo Tinelli

Más allá de la cena y las postales familiares, uno de los aspectos que más llamó la atención fue la profunda reflexión que Marcelo Tinelli compartió en su cuenta de Instagram. Lejos de un simple saludo de cumpleaños, el conductor eligió poner en palabras cómo atraviesa este momento de su vida: “Un nuevo cumple, una nueva vuelta al sol, desde la paz, desde el saber elegir, desde una sensibilidad profunda que puede convivir con la practicidad del día”, escribió al comenzar su mensaje.

Marcelo Tinelli junto a Mica, Cande, Fran, Juanita y Lolo, además de su primo Luciano “El Tirri”

A lo largo del texto, Marcelo Tinelli dejó claro que hoy se encuentra enfocado en una búsqueda más personal, conectada con la calma, los cambios y la libertad. “Quiero ser flexible ante los cambios, ante la oportunidad de conocerme hoy”, expresó. También sumó una frase cargada de emoción sobre los vínculos y el aprendizaje: “Quiero abrazar bien apretado a las personas que amo, para que sepan que si todo no está bien, todo va a estar bien”, sentenció.

La ausencia de Milett Figueroa en el cumpleaños de Marcelo Tinelli

Aunque el cumpleaños de Marcelo Tinelli estuvo marcado por el calor familiar, hubo un detalle que rápidamente llamó la atención entre sus seguidores: la ausencia de Milett Figueroa. La modelo peruana no apareció en las fotos compartidas por el conductor ni formó parte del agradecimiento público que hizo tras la celebración.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

De hecho, al cerrar su posteo, Marcelo Tinelli fue especialmente claro al mencionar a quienes lo acompañaron en esa noche especial. “Gracias por la noche de anoche, única y maravillosa, a mis cinco hijos y a mi hermano del alma. Gracias por tanto amor”, escribió. En medio de los rumores sobre el presente de la pareja, la falta de señales públicas de Milett en una fecha tan significativa volvió a encender las especulaciones sobre lo que sucede entre ambos.