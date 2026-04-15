Marcelo Tinelli y Milett Figueroa terminaron su noviazgo después de casi tres años juntos. Su historia de amor comenzó en la pista del Bailando, pero afrontaron varias crisis. Tal es así que en más de una de oportunidad fueron noticia por rumores de supuesta separación definitiva. Finalmente, esta versión se confirmó y ahora el conductor dio su versión.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre las declaraciones de Milett Figueroa

Luego de que Milett Figueroa decidiera blanquear su separación de Marcelo Tinelli, el conductor también habló al respecto. Lejos de esconderse y evitar contacto con la prensa como otras veces donde se decía que estaban separados, salió al cruce de su expareja y confirmó que ya no está con la modelo peruana.

Las palabras de Marcelo Tinelli se dieron en el ciclo de streaming Ya fue todo (Jotax), donde fue consultado al respecto y no dudó en responder. Su primera reacción fue de total sorpresa al enterarse que fue Milett Figueroa quien confirmó la ruptura. “No había visto esa nota”, comentó sobre el video de su exnovia en Perú, el cual circuló en redes sociales.

Sin embargo, enseguida eligió la claridad por sobre cualquier especulación. “Sí, terminamos la relación”, comenzó, sin vueltas, sumándose a la palabra de Milett Figueroa. Y luego desmintió a la bailarina, quien había revelado que la separación fue a finales de marzo, diciendo que terminaron a principios de ese mes.

Acerca de cómo fue el momento en que ambos optaron por seguir caminos distintos, Marcelo Tinelli contó: “De mi parte fue en los mejores términos”. Sus declaraciones no pasaron desapercibidas y generaron una fuerte repercusión en los medios, ya que no solo se diferenciaron de lo planteado por Milett Figueroa, sino que además dejaron entrever que, desde el lado de ella, el cierre de la relación no habría sido tan armonioso.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

Los dichos de Milett Figueroa que confirmaron su separación de Marcelo Tinelli: "Yo tomé la decisión"

Tras semanas de rumores sobre una fuerte crisis entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, la top model publicó un mensaje en sus redes que anticipaba el anuncio de la separación. “Lo que hago yo es siempre honesto, sincero y soy transparente. No tengo que esconderme de nadie ni de nada”, escribió su postura frente a la exposición mediática. Luego, en una nota para el ciclo peruano Amor y Fuego (Willax TV) terminó con el misterio y reveló que no está más con el empresario.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa

“Tomé la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que actualmente estoy soltera”, aseguró sin filtro. Sobre los motivos que la llevaron a tomar esta determinación, Milett Figueroa prefirió no darlos a conocerlos. “Espero que puedan respetar mi decisión. La relación terminó y me siento tranquila y firme con lo que decidí”.

De esta manera, la ruptura entre el presentador y la artista llega después de casi tres años de relación, marcada por una fuerte exposición mediática. En el último tiempo, los indicios de crisis se habían multiplicado y, finalmente, fue ella quien reveló que el vínculo se terminó y no hay vuelta atrás. Si bien ambos coincidieron en que están separados, Marcelo Tinelli contradijo a Milett Figueroa sobre el momento en que se tomó esta decisión.