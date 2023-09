Maxi de la Cruz es el conductor de ¿"Quién es la Máscara?" y actor uruguayo. Fue uno de los participantes internacionales que eligió Marcelo Tinelli para que forme parte de la pista del Bailando 2023.

Por primera vez se hará presente bailando en televisión, siendo uno de los participantes uruguayos del certamen junto a la modelo e influencer Fernanda Sosa , la reconocida actriz Mónica Farro, con la que ya tuvo algunos cruces, entre otros que se fueron sumando con el correr de la semanas.

Quién es Maxi de la Cruz

Maxi de la Cruz es un actor, conductor y humorista uruguayo quien estuvo al frente en distintos programas de televisión como “La Culpa es de Colón”, “¿Quién es la Máscara?” y en “100 Uruguayos Dicen”.

Meses atrás, cuando se confirmó que Marcelo Tinelli volvería a la televisión por América con el Bailando 2023, el conductor de LAM Ángel de Brito reveló que habría estrellas internacionales. Una de ellos, era Maxi de la Cruz.

Posteo de Maxi de la Cruz

Desde su cuenta oficial de Instagram, el humorista compartió el día que firmó contrato para el Bailando 2023, donde expresó su emoción por formar parte del reality y agregó: “Los que me conoces ya saben un poco de que va, los que no, espero que me permitan entrar en sus casas y sacarles una sonrisa”.

Maxi de la Cruz debutará en la pista del Bailando 2023 los próximos días donde probablemente aporte una previa con humor que hará reír a todos presentes. Solo quedará ver como se desempeña en el baile y si logra convencer al jurado que tiene que ser el campeón del reality.

J.M