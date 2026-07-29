El festejo más especial de Gianluca Simeone: cumpleaños, familia y los 9 meses de Faustino

Gianluca Simeone se sumó a la lista de personalidades que celebraron su cumpleaños durante la última semana de julio. A través de sus redes sociales, su pareja, Eva Bargiela, compartió detalles de un festejo íntimo y emotivo, marcado por una doble celebración: por un lado, el aniversario del agente deportivo y, por otro, los nueve meses de vida de su hijo Faustino.

Así fue el cumpleaños de Gianluca Simeone

Este último fin de semana de julio, Gianluca Simeone celebró su cumpleaños número 28 rodeado del cariño de su pareja, Eva Bargiela, y de su bebé de nueve meses, Faustino. A través de un tierno álbum de fotos que compartió la influencer, la familia abrió una pequeña ventana a su intimidad y permitió conocer algunos detalles de un festejo sencillo, pero cargado de emoción y momentos especiales.

El cumpleaños de Gianluca Simeone | Instagram

No obstante, la jornada también tuvo un motivo doble de celebración: además del cumpleaños de Gianluca, la familia festejó los nueve meses de Faustino, nacido el pasado 25 de octubre de 2025. “¡Celebrando tu vida y los 9 meses de Faustino! Gracias por alegrarnos los días. Te amamos”, escribió Eva con emoción, reflejando la felicidad por la familia que construyeron juntos.

El cumpleaños de Gianluca Simeone | Instagram

En las postales se puede ver a la joven familia detrás de una chocotorta con una velita encendida, mientras celebraban entre aplausos luego de entonar el tradicional “feliz cumpleaños”. En otras imágenes, Faustino aparece disfrutando sonriente de una tarde de juegos en un pelotero, y volvió a conquistar a los seguidores de su mamá con su simpatía y el buen humor que transmite en cada posteo.

Los 9 meses de Faustino Simeone | Instagram

La reacción de Gianluca Simeone tras el posteo de Eva Bargiela

En cuestión de minutos, la caja de comentarios de Eva Bargiela se colmó de mensajes y muestras de cariño por parte de sus seguidores. Entre las numerosas reacciones se destacó la de Gianluca Simeone, quien no dudó en expresar públicamente el amor que siente por su familia: “¡Los amo! Gracias por hacerme muy feliz”. Por su parte, Carolina Baldini, madre del joven futbolista y abuela de Faustino, también se sumó a los saludos con un emotivo deseo: “Feliz cumpleaños Gian!!! Que siempre sonrías así”.

La historia de amor entre la creadora de contenidos y el exfutbolista comenzó a fines de 2023, cuando ambos coincidieron en un boliche de Buenos Aires. Durante los primeros meses eligieron mantener la relación en completo hermetismo y avanzar con discreción, hasta que finalmente decidieron blanquear su romance en mayo de 2024. Desde entonces, la pareja fue afianzando su relación, con convivencia incluida y la llegada de su primer hijo, Faustino.

El cumpleaños de Gianluca Simeone | Instagram

El festejo tuvo un significado especial para la pareja, que no solo celebró el cumpleaños de Gianluca Simeone, sino también los nueve meses de vida de su hijo Faustino. En medio de un momento cargado de emoción y felicidad, Eva Bargiela y el futbolista compartieron una jornada donde las sonrisas, su familia y la unión fueron protagonistas. Un doble festejo que reflejó la nueva etapa que atraviesan juntos desde la llegada del pequeño.