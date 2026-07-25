María Belén Ludueña y Rocío Marengo apuestan por el regreso del empapelado en los cuartos de sus bebés

Los cuartos de bebés funcionan hoy como auténticos proyectos de interiorismo donde cada detalle cuenta una historia visual. Bajo esta premisa, personalidades como María Belén Ludueña y Rocío Marengo eligen el empapelado como el recurso estrella para vestir las paredes de sus pequeños. Esta opción estética destierra la monotonía de la pintura tradicional y se posiciona como la alternativa predilecta de las famosas para generar ambientes envolventes. Las texturas, los dibujos botánicos y los motivos inspirados en la naturaleza dominan estas propuestas con una elegancia indiscutible.

Maria Belen Ludueña apostó por un empelado de palmeras.

El refugio natural de María Belén Ludueña: Calidez y sutileza en tonos neutros

El cuarto diseñado por María Belén Ludueña para Vito refleja una búsqueda absoluta por la paz visual y la armonía estética. En la pared lateral se despliega un imponente empapelado de trazos en la gama del gris y marfil, protagonizado por un diseño tropical de palmeras y vegetación delicada que enmarca la cuna funcional blanca y el cambiador. Este diseño se complementa con detalles de cuadros con ilustraciones de jirafas, pisos de madera y cortinas tipo roller, logrando una textura sutil que enriquece el espacio sin recargarlo.

El cuarto de Vito, hijo de Maria Belen Ludueña y Jorge Macri.

Esta corriente decorativa demuestra que la inspiración botánica aporta un encanto atemporal y sumamente sofisticado a los espacios infantiles. La pared deja de ser un plano secundario para convertirse en un mural artístico que transmite calma desde el primer instante. Combinado con detalles de iluminación cálida y textiles livianos, el cuarto de su bebé logra una atmósfera propia de las páginas de una revista de arquitectura.

El universo lúdico de Rocío Marengo: Estética envolvente y diseño protagonista

Por su parte, el espacio elegido por Rocío Marengo para Isidro comparte la fascinación por los murales empapelados que transforman por completo la espacialidad de la habitación. Aunque las imágenes revelan un lenguaje estético donde la naturaleza continúa como hilo conductor, el empapelado despliega toda su fuerza decorativa al cubrir los laterales con tramas orgánicas de gran presencia. Este recurso arquitectónico delimita sectores específicos y aporta profundidad al cuarto, generando un entorno dinámico y estimulante para el desarrollo del bebé.

Rocío Marengo, Eduardo Fort e Isidro recien nacido para CARAS. El papel con delicados animales.

Sol Pérez, Angie Landaburu y el mundo mágico de Sarah Burlando

La fiebre por los empapelados decorativos trasciende estos casos y suma adeptas incondicionales dentro de los famosos que apuestan por estilismos diversos. Sol Pérez plasma una apuesta visual impactante en el dormitorio de su pequeño Marco, incorporando un empapelado de inspiración selvática en tonos neutros y grises adornado con hojas tropicales gigantes, mariposas y animales silvestres. Este mural se complementa a la perfección con una cuna funcional de madera gris y un sillón mecedor tapizado, logrando un balance moderno, sofisticado y sumamente acogedor.

La pared de Marco, hijo de Sol Perez, de inspiración selvática.

Por su parte, Angie Landaburu implementa esta corriente, en el cuarto de Alessandro, con absoluta distinción combinando un sector con un delicado papel tapiz de motivos animales en tonos neutros, acompañado de una jirafa de mimbre decorativa, una biblioteca blanca y paredes en tono verde suave que dialogan con cuadros en relieve de leones sobre la cómoda cambiador.

En paralelo, el cuarto de juegos de Sarah Burlando lleva esta propuesta al extremo lúdico con una tematización fascinante revestida por un papel tapiz de fondo verde aceituna decorado con un bosque de abedules blancos, aves y mapaches, complementado con falsas columnas de troncos y follaje colgante en el techo. Todas estas elecciones confirman que el papel tapiz reina de manera absoluta en el universo del diseño de interiores infantil, fusionando arte, estilo y practicidad.

El cuarto de juegos de Sarah Burlando evoca un bosque, mientras que Angie Landaburu elige diseños naif.

La apuesta por este tipo de revestimientos murales confirma que las celebridades priorizan diseños versátiles que evolucionan junto con el crecimiento de los niños. Así María Belen Ludueña y Rocío Marengo entienden que el papel tapiz equilibra la funcionalidad del mobiliario moderno con un toque de fantasía sofisticada que enriquece la vivencia cotidiana del espacio. El resultado: La habitación se consolida como un refugio estético donde el diseño contemporáneo dialoga con la ternura de la primerísima infancia.