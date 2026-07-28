El sofisticado look de María Belén Ludueña que confirmó el regreso del estilo lady chic

María Belén Ludueña fue una de las invitadas al evento que organizaron Lucía y Joaquín Galán para celebrar los 30 años de su Hogar Pimpinela. Para el evento, la conductora optó por una propuesta refinada que se caracterizó por su estilo lady chic y detalles modernos.

María Belén Ludueña apostó por la elegancia clásica con un vestido plisado en blanco y negro

María Belén Ludueña fue una de las figuras que dijo presente en la gala por el 30° aniversario del Hogar Pimpinela, el espacio creado por los hermanos Lucía y Joaquín Galán para brindar contención a niños, adolescentes y familias en situación de vulnerabilidad. Para una noche marcada por la solidaridad y el glamour, la conductora eligió un estilismo sofisticado que combinó la elegancia clásica con una de las tendencias más fuertes de la temporada.

Lejos de los vestidos recargados o las propuestas con brillos, María Belén Ludueña apostó por un diseño de inspiración sastrera que puso el foco en las líneas estructuradas, la feminidad y los detalles cuidadosamente trabajados. El resultado fue un look refinado, atemporal y con un marcado aire parisino.

María Belén Ludueña

El vestido, confeccionado en un tejido de microestampa en blanco y negro, presentaba una silueta entallada en la parte superior que resaltaba la figura gracias a un corsage estructurado y un escote en V de terminación prolija. La cintura, bien definida, daba paso a una falda midi plisada que aportaba movimiento y un toque romántico al diseño.

Uno de los aspectos más llamativos del diseño fueron los detalles negros que decoraban los falsos bolsillos delanteros. Cada uno de ellos estaba rematado con botones joya en tono plateado, lo que elevó la prenda y le otorgó un acabado de lujo sin necesidad de excesos. Este tipo de terminaciones, inspiradas en la sastrería francesa, se convirtió en uno de los recursos favoritos de las colecciones otoño-invierno por su capacidad para transformar diseños clásicos en piezas modernas y sofisticadas.

María Belén Ludueña

La elección cromática tampoco pasó desapercibida. El clásico blanco y negro volvió a consolidarse como una de las combinaciones más elegantes para eventos de noche, gracias a su versatilidad y sofisticación. En esta oportunidad, el estampado de pequeña escala del vestido de María Belén Ludueña aportó textura visual y reemplazó a los tradicionales colores lisos, sumando un aire contemporáneo.

Para completar el estilismo, María Belén Ludueña optó por accesorios discretos que acompañaron el vestido sin competir con él. La comunicadora lució un collar corto de brillantes de diseño minimalista y un clutch negro de líneas simples. En cuanto al beauty look, llevó el cabello suelto con ondas suaves y raya al medio, acompañado por un maquillaje natural que resaltó la luminosidad de su piel.

Lady chic, el estilo que vuelve a imponer María Belén Ludueña

Con esta apuesta, María Belén Ludueña volvió a demostrar que la elegancia también puede construirse a partir de prendas de cortes impecables y detalles sutiles. Su look trae de vuelta el estilo lady chic, una tendencia que recupera la estética femenina de los años 50 y 60 mediante siluetas estructuradas, cinturas marcadas, faldas midi, botones joya, tejidos clásicos y una confección de inspiración couture.

Cabe resaltar que su elección no es casual ya que cada vez son más las celebridades y referentes de la moda que eligen esta corriente por su equilibrio entre tradición y modernidad. En el caso de María Belén Ludueña, el vestido sastrero confirmó que las prendas de inspiración clásica siguen siendo una apuesta segura para las galas, especialmente cuando incorporan pequeños detalles que las actualizan y las convierten en piezas protagonistas.

De esta manera, el sofisticado look de María Belén Ludueña confirmó el regreso del estilo lady chic y se llevó todas las miradas en la celebración de los hermanos Lucía y Joaquín Galán por los 30 años de su Hogar Pimpinela, en el que asistieron varias figuras del espectáculo argentino.