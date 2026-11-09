María Emilia, una de las Trillizas de Oro, revivió el peor momento de su vida: “Lo vi muerto 25 días”

Las Trillizas de Oro, María Emilia, María Laura y María Eugenia Fernández Rousse, construyeron una trayectoria que las convirtió en figuras reconocidas de la cultura popular argentina. A lo largo de los años, las hermanas también compartieron distintos aspectos de su vida familiar y de los momentos que marcaron sus historias personales.

Las Trillizas de Oro

En una entrevista que concedió el famoso trío en 2024 con Héctor Maugeri para el ciclo +CARAS, María Emilia recordó uno de los episodios más difíciles que atravesó como madre: el accidente que sufrió su hijo Clemente Zavaleta mientras disputaba un partido de polo en Estados Unidos. La gravedad de las lesiones y la incertidumbre sobre su evolución marcaron aquellos días que la periodista recordó con profunda emoción.

El gravísimo accidente que sufrió Clemente Zavaleta, le hijo de María Emilia

El 18 de marzo de 2022, Clemente Zavaleta, el hijo de María Emilia Fernández Rousse, sufrió un grave accidente mientras participaba de un partido de polo en Palm Beach, Florida. Durante el encuentro, su yegua chocó contra la de un rival, perdió la estabilidad y cayó sobre él después de derribarlo. El impacto provocó que el polista perdiera el conocimiento durante más de quince minutos. Ante la gravedad del episodio, fue trasladado de urgencia en un helicóptero sanitario a un hospital cercano. Allí ingresó en coma farmacológico inducido debido a un severo traumatismo de cráneo, con coágulos intracraneales y múltiples fracturas de costillas que le provocaron una perforación pulmonar.

Al recordar cómo recibió la noticia, la artista explicó el impacto que tuvo aquel momento en su vida: "Los accidentes son devastadores; de un día para el otro, te avisan que sufrió un accidente de polo", expresó durante la charla con el ciclo de +CARAS. También contó que, aunque su marido había jugado al polo durante toda su vida, nunca imaginó que algo así pudiera sucederle a su hijo: "Mi marido jugó toda la vida al polo, jamás se me ocurrió que se iba a caer. Mi hijo siempre fue muy correcto en el polo", agregó.

La fe de las Trillizas de Oro durante la recuperación de Clemente

Cuando ocurrió el accidente, las Trillizas de Oro se encontraban de vacaciones. En medio de la angustia, María Emilia recordó el momento en que le contó a sus hermanas la caída de su hijo y que lo estaban trasladando en helicóptero: “Fue entonces cuando María Eugenia me dijo unas palabras que quedaron grabadas en su memoria: ‘No le va a pasar nada porque Geni está ahí’, en referencia a su hija fallecida.

Las Trillizas de Oro

La recuperación del deportista fue larga y requirió meses de internación y distintas intervenciones. Al recordar la gravedad de aquellos días, María Emilia expresó: “Es un milagro. Lo vi a mi hijo muerto durante 25 días. No le daban 24 horas”. Finalmente, el polista logró superar el cuadro crítico, recibió el alta médica y, con el tiempo, volvió a subirse a un caballo. Así, la cantante revivió uno de los episodios de más angustia que vivió durante su vida y cómo fue contenida por su hermana.