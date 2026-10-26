Sonia Zavaleta mostró cómo es su casa: de la biblioteca integrada al aire acondicionado a la cocina repleta de electrodomésticos

La dinámica cotidiana tiene su propio compás y Sonia Zavaleta lo retrata con total naturalidad desde el primer momento del día. La cantante —hija de una de las Trillizas de Oro y madre de Enero y Rosa— compartió un video que deja ver los rincones más íntimos de su casa, un espacio donde la estética práctica se fusiona con la comodidad absoluta. Lejos de los ambientes rígidos, la propiedad respira vida, movimiento y una selección de objetos que priorizan el bienestar de toda la familia.

Sonia Zavaleta hizo un tour matutino por su casa

El living de Sonia Zavaleta: biblioteca de pared a pared, relax y aire acondicionado

El recorrido de la casa de Sonia Zavaleta arranca en el corazón social de la casa: un living amplio y luminoso que invita al descanso inmediato. El centro de la escena lo ocupa un cómodo sofá modular en tonos claros, complementado con mantas mullidas y almohadones descontracturados que marcan el tono relajado del espacio. A su lado, unas mesas ratonas de madera clara suman funcionalidad sin recargar la visual del ambiente.

El living de Sonia Zavaleta cuenta con una amplia biblioteca

El gran protagonista de este sector es, sin dudas, una imponente biblioteca de pared a pared que ocupa el fondo del espacio. Los estantes albergan una colección de libros ordenados con criterio estético, además de objetos personales y juegos de mesa clásicos como el Catán. Justo en la parte superior, perfectamente integrada al mobiliario, se ubica una unidad de aire acondicionado, un recurso indispensable para garantizar el confort térmico en cualquier época del año. Un gran ventanal con cortinas livianas tamiza la luz natural, mientras que una alfombra geométrica en tonos grises y blancos delimita con sutileza el área de estar.

La cocina con electrodomésticos a la vista

La cocina de Sonia Zavaleta: funcionalidad y electrodomésticos a la vista

Pensada para resolver los desafíos de una casa con niños pequeños, la cocina de Sonia Zavaleta exhibe una distribución sumamente práctica. Cuenta con mesadas de granito gris, muebles bajos de madera y alacenas blancas de líneas netas y modernas. La superficie de trabajo luce colmada de electrodomésticos estratégicamente ubicados, entre los que sobresale una freidora de aire, una batidora, un microondas, una heladera y un lavavajillas.

El suelo presenta un diseño calcáreo con guardas geométricas que aporta mucha personalidad y frescura al sector. Además, un detalle encantador se roba todas las miradas: una torre de aprendizaje de madera posicionada justo frente a la mesada, pensada para que los más chicos participen de las actividades culinarias a su propia altura. La heladera, repleta de imanes y coloridos dibujos infantiles, termina de redondear una postal absolutamente genuina y cotidiana.

El espacio de trabajo de Sonia Zavaleta con empapelado botánico

Espacios creativos y rincones de trabajo llenos de luz por Sonia Zavaleta

El tour continúa por otros ambientes de la planta que mantienen la misma línea estética descontracturada y funcional. En uno de los cuartos, destinado a la lectura y las tareas cotidianas, destaca un escritorio antiguo de madera acompañado por una silla transparente de acrílico que aporta ligereza visual.

El espacio está enmarcado por una pared empapelada con delicados motivos botánicos y aves, cortinas a rayas en tonos verde y blanco, y un segundo equipo de aire acondicionado que asegura una temperatura ideal. Por su parte, el dormitorio principal muestra una cama con sábanas en tonos neutros, una manta tejida con detalles de bordados florales a los pies y mesas de luz de madera con lámparas de diseño sutil.

La sala de juegos de Enero y Rosa, hijos de Sonia Zavaleta

Hacia el final del recorrido, la casa muestra las huellas más hermosas de la convivencia con niños. En la zona de juegos y estar infantil se observan juguetes esparcidos sobre alfombras mullidas, bloques didácticos y una pequeña mesa de actividades que refleja el pulso diario del hogar. De este modo, Sonia Zavaleta confirma que su hogar es el refugio perfecto donde el diseño de interiores se abraza con la calidez de una familia en pleno movimiento.