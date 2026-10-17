Las Trillizas de Oro sorprendieron a Sonia Zavaleta en su cumpleaños con un emotivo collage de fotos inéditas

Este fin de semana, las Trillizas de Oro sorprendieron a Sonia Zavaleta, hija de María Emilia Fernández Rousse y el ex polista Clemente Zavaleta, con un emotivo video por su cumpleaños número 37. A través de su cuenta oficial de Instagram, las famosas hermanas compartieron un collage que reunió distintas fotos de la joven junto a su mamá en un recorrido por diferentes etapas de su vida que dejó al descubierto el fuerte vínculo familiar que las une.

Así fue el emotivo video que las Trillizas de Oro le hicieron a Sonia Zavaleta

El video que compartieron las Trillizas de Oro en sus historias estuvo compuesto por una serie de imágenes que retrataron momentos especiales, madre e hija. En ellas se las pudo ver juntas, sonrientes y cómplices, en escenas que reflejaron la cercanía entre la artista y María Emilia. Además, entre los registros también se incluyeron postales de cuando la joven estaba embarazada, una etapa muy significativa tanto para ella como para su abuela, sus tías abuelas e incluso para Chichita, la bisabuela, quienes a menudo muestran algunos fragmentos de la dinámica familiar con los más chiquitos del numeroso clan.

Las Trillizas de Oro homenajearon a Sonia Zavaleta por su cumpleaños | Instagram

La publicación no solo funcionó como un saludo por una nueva vuelta al sol, sino también como una manera de celebrar la historia entre madre e hija. A lo largo de los años, Sonia construyó su propio camino profesional vinculado a la música y el arte, aunque siempre mantuvo una relación cercana con su familia, que suele acompañarla en los momentos más importantes.

Cumpleaños de Sonia Zavaleta | Instagram

El presente de Sonia Zavaleta, la hija de María Emilia y del ex polista Clemente Zavaleta

Este sábado 17 de octubre, Sonia Zavaleta cumplió 37 años y, cómo era de esperarse, su mamá y sus tías, hicieron referencia a esta fecha especial. La joven forma parte de una familia estrechamente ligada al mundo del espectáculo y el deporte. Su mamá alcanzó una enorme popularidad junto a sus hermanas, María Eugenia y María Laura, con quienes conformó las Trillizas de Oro, una marca registrada de la televisión argentina.

En el plano personal, está casada con el cineasta Isidro Escalante y es mamá de dos hijos, Enero y Rosa. La maternidad ocupa un lugar importante en su vida y también quedó reflejada en algunas de las imágenes que integraron el video de cumpleaños, en las que se la pudo ver durante el embarazo de uno de sus hijos. Esas postales aportaron un costado íntimo al homenaje y mostraron cómo la historia de su familia fue sumando nuevos capítulos con el paso del tiempo, dando inicio a más ramas en el frondoso árbol genealógico de las hermanas Fernández Rousse.

Además, cabe destacar que Sonia Zavaleta desarrolla su propia carrera artística como cantante, compositora y actriz. Con una identidad propia, fue construyendo su recorrido en el ámbito creativo, más allá del reconocimiento que acompaña a su apellido. En ese contexto, el saludo de las Trillizas de Oro se convirtió en una celebración de su vida y de los lazos que las mantienen unidas no sólo junto a su mamá, María Emilia, sino también a sus tías, María Laura y María Eugenia.