María Vázquez presentó a la nueva integrante de su familia: "Su mamá no la pudo criar"

María Vázquez presentó en sus redes sociales a Olga, una burrita rescatada que rápidamente conquistó a sus seguidores. Con un posteo cargado de emoción, la modelo compartió la historia de la nueva integrante de su casa y las imágenes rápidamente se viralizaron.

María Vázquez

María Vázquez presentó a Olga, la burrita rescatada que ya es furor en redes

"Olga nació hace dos meses y medio en casa, lamentablemente su mamá no la pudo criar. Con mucho amor va creciendo junto a mis otros burros y animales…", escribió María Vázquez junto a las imágenes en las que se a su nueva mascota paseando en el campo. En el mismo mensaje, también destacó el rol de quienes colaboraron en su recuperación: "Luisa la adoptó y ahí van… entre otras manos humanas que por supuesto la cuidaron, alimentaron y le dieron mucho amor".

María Vázquez y su nueva mascota, Olga

Las fotos no solo reflejan el presente de Olga, sino también el estilo de vida que la modelo eligió hace tiempo, en conexión con la naturaleza y el rescate animal. Junto a Adolfo Cambiaso, construyó un espacio donde conviven distintos animales, priorizando el cuidado, contención y respeto por cada uno de ellos.

En esa misma línea, la empresaria también compartió imágenes de sus otros burros, Luisa y Pepe, quienes forman parte de su día a día y del entorno en el que Olga crece acompañada. Así, dejó ver una postal íntima de su rutina, donde el bienestar animal ocupa un lugar central.

Olga, la nueva mascota de María Vázquez

Como era de esperarse, el posteo no pasó desapercibido y rápidamente se llenó de comentarios de seguidores y figuras del medio que celebraron su compromiso y dedicación. Entre emojis de amor y mensajes de admiración, muchos destacaron la ternura de Olga y el gesto de María Vázquez de visibilizar este tipo de historias.

Con cada publicación, la modelo reafirma su elección de vida: un camino ligado a la naturaleza, el respeto por los animales y la construcción de un entorno más consciente. Y esta vez, con Olga como protagonista, logró emocionar a miles en redes sociales.