La primera foto de María Vázquez y Adolfo Cambiaso: así fue el inicio de su historia de amor

Mucho antes de convertirse en una de las parejas más consolidadas del mundo del polo, María Vázquez y Adolfo Cambiaso protagonizaron una historia de amor que comenzó de manera casi inesperada. Esta nota de archivo revive aquel primer capítulo, cuando ambos eran jóvenes y el destino recién empezaba a cruzarlos.

María Vázquez y Adolfo Cambiaso | CARAS

En aquel entonces, María Vázquez y Adolfo Cambiaso se encontraban en pleno crecimiento profesional, relaciones que llegaban a su fin y un verano que prometía encuentros inolvidables. Con el paso del tiempo, ese vínculo evolucionó, pero esta reconstrucción permitió volver al origen, a ese instante donde todo estaba por escribirse.

Así fue el primer encuentro entre María Vázquez y Adolfo Cambiaso

La historia comenzó a gestarse meses antes, en una fiesta realizada en Punta Carrasco. Allí, un breve intercambio entre ambos bastó para dejar una impresión que no se olvidaría fácilmente. Adolso Cambiaso atravesaba el final de su relación con la modelo estadounidense Lori Baker, mientras que María Vázquez se encontraba cerrando su vínculo con el polista Manolo De La Torre.

María Vázquez y Adolfo Cambiaso | CARAS

Ese primer contacto dejó una sensación pendiente, una conexión que no llegó a desarrollarse en ese momento, pero que quedó latente. Fue el inicio de una historia que tendría su verdadero despliegue semanas más tarde.

El reencuentro de María Vázquez y Adolfo Cambiaso

El reencuentro se dio en Punta del Este, durante las celebraciones de Año Nuevo. María Vázquez había viajado para pasar las fiestas con su familia, pero también con la intención de volver a ver a Adolfo Cambiaso. Esta vez, la conexión fue inmediata.

María Vázquez y Adolfo Cambiaso | CARAS

Así nació lo que en ese momento fue definido como “el primer amor del verano”, una historia que continuaría en Cariló, donde María Vázquez y Adolfo Cambiaso ya tenían planeado un nuevo encuentro. Lo que comenzó como un romance intenso y espontáneo terminó convirtiéndose en una historia que, con el paso del tiempo, superó tres décadas y formó una familia con dos hijos, consolidando un vínculo que nació casi como un juego de verano y se transformó en un proyecto de vida.