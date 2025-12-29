María Vázquez deslumbra con el bikini estampado que dominará el verano

María Vázquez volvió a demostrar por qué es una de las referentes indiscutidas del estilo veraniego. Dueña de una estética fresca, segura y alineada con las últimas tendencias, la modelo compartió una imagen que no pasó desapercibida: un bikini estampado que reúne todos los requisitos para convertirse en el gran protagonista del verano.

María Vázquez

Lejos de optar por propuestas clásicas o minimalistas, María Vázquez eligió un diseño llamativo que combina color, corte y actitud. La elección no solo resalta su figura, sino que también anticipa una temporada marcada por estampas audaces, siluetas sensuales y una fuerte impronta fashion en la moda de playa.

Un color vibrante y sofisticado

El bikini que utilizó María Vázquez se destaca por su color verde neón, una tonalidad vibrante que ilumina la piel y potencia el bronceado. El estampado abstracto, con guiños al clásico diseño tipo bandana, suma dinamismo y modernidad al conjunto, alejándolo de lo predecible y apostando a una estética mucho más osada.

Este tipo de estampas pisan fuerte esta temporada, posicionándose como una alternativa ideal para quienes buscan un look playero con personalidad. En el caso de la modelo, el diseño encaja a la perfección con su impronta natural y su estilo relajado.

Un bikini trendy y sensual

En cuanto al diseño elegido por María Vázquez, el top de corte triángulo con tiras ajustables que se cruzan en el cuello aporta equilibrio entre sensualidad y comodidad. Este tipo de corte estiliza el torso y realza el escote, manteniendo una estética sexy sin excesos.

María Vázquez

La parte inferior, por su parte, es un bottom tipo tanga con lazos laterales regulables, un detalle clave que suma un aire atrevido y juvenil. El resultado es un look fresco, coqueto y absolutamente trendy, ideal para los días de sol y playa. Con esta elección, María Vázquez confirma que los bikinis estampados, los colores intensos y los cortes audaces serán los grandes aliados del verano que se viene.