Adiós a los shorts de jean: María Vázquez deslumbró con el pantalón perfecto para disfrutar de un día de playa

María Vázquez volvió a marcar tendencia desde Punta del Este, donde llegó junto a su familia para pasar la Navidad y se quedará varios días disfrutando de las playas y el verano uruguayo. Lejos de los clásicos shorts de jean que suelen dominar los looks playeros, la modelo y empresaria apostó por una prenda cómoda, fresca y elegante: un pantalón amplio confeccionado en tela tipo bambula, ideal para los días de calor.

María Vázquez marcó tendencia con un pantalón de bambula

A través de su cuenta de Instagram, María Vázquez compartió una serie de fotos y videos en las que se mostró caminando frente al mar con un look que combinó naturalidad y sofisticación. Sin dudas, el protagonista de su outfit en las playas de Punta del Este fue un pantalón, de corte holgado y textura liviana, uno de esos aliados infalibles del verano.

Confeccionada en bambula, la prenda aportó movimiento, con la caída fluida y una sensación fresca al contacto con la piel, perfecta para los días de playa. Además, el color blanco potenció el bronceado y reforzó ese aire descontracturado pero chic que caracteriza su estilo.

María Vázquez en Punta del Este

Para completar el look, la modelo eligió una bikini en color chocolate, de diseño clásico y líneas simples. El contraste entre el pantalón blanco y la parte superior generó un equilibrio visual elegante, sin estridencias, y confirmó que menos es más cuando se trata de moda de verano. La elección de una bikini minimalista permite que el pantalón se lleve todas las miradas.

Los accesorios que no fallan: sombrero y bolso XL

Los accesorios cumplieron un rol fundamental en este outfit. El sombrero de ala media, en tonos naturales, suma protección solar y estilo, convirtiéndose en un básico infaltable para los días de sol intenso. A su vez, el bolso XL de cuero aporta funcionalidad y tendencia: amplio, cómodo y perfecto para llevar todo lo necesario para pasar varias horas frente al mar, desde el protector solar hasta una toalla o un libro.

María Vázquez en Punta del Este

De vacaciones en Punta del Este y disfrutando de unos días en familia, María Vázquez volvió a demostrar que el estilo no se toma descanso. Con este look relajado y sofisticado a la vez, reafirmó que los pantalones amplios de telas livianas como la bambula son la alternativa ideal para reemplazar a los shorts de jean y convertirse en la prenda estrella del verano.