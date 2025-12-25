De Zaira y Wanda Nara a María Vázquez y Pampita, todos los famosos que celebraron la Navidad en Punta del Este

La Navidad en verano trae consigo el deseo de pasarlo frente a la playa y con el fresco de la costa. Es por eso que muchos famosos optan por ir a sus casas en Punta del Este para vivir una noche única, mágica y llena de diversión veraniega. De Wanda y Zaira Nara a María Vázquez, muchos de ellos decoraron sus mesas con el espíritu navideño y recibieron este gran día con grandes reuniones con vistas al mar y atuendos total red perfectos para las fiestas.

Las celebridades que pasaron sus navidades en Punta del Este

Fiestas familiares con María Vázquez

María Vázquez viajó a Punta del Este para pasar su Navidad con toda su familia. Las mejores postales las compartió en sus historias de Instagram y en la de sus seres queridos. La modelo optó por un vestido ceñido al cuerpo, de estilo verano, dorado, imponiendo la tendencia de la temporada con el tejido. Sin embargo, en la decoración, decidieron por algo relajado y familiar, para divertirse con estrellitas y bebidas.

La Navidad en Punta del Este de María Vázquez

La intimidad de las hermanas Nara

Wanda y Zaira Nara tuvieron unas fiestas familiares, con sus papás, sus hijos y Martín Migueles. Las hermanas se reunieron en la casa en la playa de una de ellas, donde los looks de verano y cómodos se destacaron por sobre el resto. Valentino López, hijo mayor de Wanda, cocinó un asado para todos ellos, mientras que la familia decoró la mesa con un minimalismo luminoso, siguiendo con una gama de blancos y grises, alejándose del clásico rojo de las fiestas.

La Navidad en Punta del Este de Zaira y Wanda Nara

Las navidades mágicas de Angie Landaburu y su bebé

Angie Landaburu reunió a su familia en Punta del Este, para pasar la primera navidad de su bebé, Alessandro. Para la ocasión, decidieron armar la mesa al aire libre, y priorizar las velas y los colores rojos tradicionales de las fiestas. Sin embargo, la sorpresa más grande la recibió el niño, con la llegada de Papa Noel para entregarle los mejores regalos. La modelo optó por un vestido largo de estampado cuadrille, para seguir con el espíritu navideño.

La Navidad en Punta del Este de Angie Landaburu

Pampita viajó a Punta del Este con su familia

Pampita sorprendió a sus seguidores cuando volvió a elegir Punta del Este como destino para disfrutar de una Navidad mágica y única. Sin embargo, optó por alejarse de las redes sociales, y solo mostró su viaje hacia la playa más elegida por las celebridades. Así, lució el final del mocha mousse como el color tendencia del 2025, en un look sastrero que enamoró a todos y sirvió de inspiración para algunos de los atuendos para las fiestas.

La Navidad en Punta del Este de Pampita

Las famosas no dudaron en disfrutar el comienzo del verano en sus casas en Punta del Este, elevando el espíritu navideño con su decoración elegante y sus detalles en rojos. Desde la llegada de Papa Noel hasta un asado y bailes improvisados, la familia de las celebridades disfrutaron de una Navidad alejados de los medios de comunicación argentinos, y disfrutando de la intimidad, junto a sus seres queridos.

A.E