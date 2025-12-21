Adiós a las carteras clásicas: María Vázquez impone el maxibolso estampado que será tendencia este verano

María Vázquez volvió a marcar tendencia un look que combina simpleza, elegancia y espíritu relajado, ideal para los días de verano. En esta ocasión, la empresaria y referente de estilo apostó por una dupla infalible: jean protagonista y maxibolso estampado, un accesorio que se perfila como el gran aliado de la temporada.

Adiós a las carteras clásicas: María Vázquez impone el maxibolso que es tendencia este verano

María Vázquez se robó todas las miradas con un outfit que tiene como protagonista a un jean de corte flare, tiro alto y tono marrón cálido, una alternativa sofisticada al denim clásico que suma un aire setentoso. La caída amplia desde la rodilla equilibra las proporciones y lo convierte en una prenda versátil, perfecta tanto para el día como para una salida informal al atardecer. La empresaria lo combinó con una musculosa blanca al cuerpo, básica y atemporal, que aporta frescura y deja que los accesorios se luzcan.

Pero, la verdadera estrella del look es el maxibolso estampado, amplio y funcional, ideal para acompañar jornadas largas de verano. Lejos de las carteras estructuradas, este bolso XL se impone como tendencia por su practicidad y estilo relajado, perfecto para llevar desde lo esencial hasta algún extra sin resignar glamour.

En cuanto a los accesorios, María Vázquez eligió un collar dorado con dije, pulseras minimalistas y anteojos de sol oversized, que refuerzan el aire chic y despreocupado. El peinado acompaña la estética natural: cabello suelto, lacio y con raya al medio, mientras que el maquillaje es fresco y luminoso, con piel natural, labios nude y mirada apenas definida.

El entorno verde, con jardines amplios y luz natural, termina de completar una postal de verano sereno y elegante. Un look que confirma que, esta temporada, menos es más, y que el maxibolso llegó para quedarse.