María Vázquez impone el pantalón suede straight-leg el boom de la temporada

María Vázquez impone el pantalón suede straight-leg en una apuesta que combina elegancia y modernidad, consolidando su lugar como boom de la temporada. Con esta propuesta de la modelo, se instala una tendencia que redefine lo esencial y marca el pulso de la moda con una estética sobria y contemporánea, pensada para destacar.

En las últimas horas, la reconocida modelo compartió en sus redes sociales un carrusel de fotos de su viaje a Nueva York. La publicación dejó en evidencia la prenda que marca la tendencia de la temporada, reuniendo elegancia y versatilidad. La modelo apuesta por un look minimalista y monocromático, donde el pantalón es protagonista.

Durante su escapada por Estados Unidos, María Vázquez apostó por un look donde el pantalón en tono marrón chocolate se convierte en el centro de todas las miradas. Con tiro medio y silueta recta, esta pieza estiliza la figura y aporta una impronta cálida, ideal para los días frescos.

La gamuza se proyecta como el material estrella de la temporada, sumando elegancia y detalles contemporáneos, posicionándolo como un básico de los más demandados. La versatilidad de esta prenda permite adaptarla tanto a looks urbanos como a propuestas más sofisticadas, instalándose como pieza clave.

Para acompañar el look, María Vázquez se declinó por un sweater negro de cuello alto y mangas largas, un clásico atemporal que refuerza la estética sobria del conjunto. El fit ajustado del sweater define la silueta y aporta contraste con el pantalón de gamuza, logrando un balance que transmite elegancia.

En cuanto a los accesorios, la modelo mantiene la misma línea estética minimalista. Sumó unos anteojos de sol de marco fino y lentes oscuros, manteniendo un aire chic y urbano, mientras que los zapatos negros de suela robusta aportan comodidad y un toque contemporáneo. Se trata de un estilismo que combina practicidad con elegancia.

El beauty look de María Vázquez acompaña la propuesta con naturalidad. En las imágenes se la vio con el pelo suelto con raya al medio, reforzando la estética effortless. Este detalle reforzó la idea de un acompañamiento clásico que busca potenciar los looks de la temporada con prendas básicas con carácter.

María Vázquez impone el pantalón suede straight-leg como el boom de la temporada, consolidando su lugar dentro de las tendencias actuales y reafirmando su carácter como pieza central entre las tendencias. La elección marca el pulso de la moda y proyecta un estilo que se integra a las propuestas contemporáneas.

