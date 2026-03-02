La historia de amor de María Vázquez y Carlos Menem Jr: el inicio por sus padres y el recuerdo que conserva la modelo

En los años noventa, cuando la política empezaba a mezclarse con el espectáculo, la historia de amor entre María Vázquez y Carlos Menem Jr. captó la atención de todos. Ella tenía apenas 18 años y daba sus primeros pasos como modelo, mientras estudiaba Ciencias Políticas en la Universidad de Belgrano. Él, con 24, era el hijo del entonces presidente Carlos Saúl Menem y ya despertaba fascinación mediática. La relación, que comenzó entre 1992 y 1994 según distintas versiones, se convirtió rápidamente en un fenómeno.

María Vázquez y Carlos Menem Jr.: el vínculo entre familias que marcó el inicio

Más allá del flechazo, el contexto familiar tuvo un peso clave en el inicio de la relación. El padre de María Vázquez, Jorge Vázquez, había sido funcionario y diplomático, además de compartir un pasado político con Carlos Menem. Incluso ambos estuvieron detenidos durante la última dictadura, una experiencia que fortaleció su vínculo personal. Ese lazo previo entre las familias aparece como uno de los posibles puntos de encuentro entre los jóvenes. Aunque ellos nunca dieron demasiados detalles, todo indica que ese entramado político y social funcionó como puente inicial.

María Vázquez y Carlos Menem Jr., una de las parejas más comentadas de los años noventa, entre el bajo perfil y la exposición mediática.

El romance, sin embargo, no fue nada típico ni estuvo a la vista de todos. En una época donde los paparazzi comenzaban a marcar agenda, la pareja optó por el bajo perfil y logró esquivar durante mucho tiempo a los fotógrafos. De hecho, existen muy pocos registros de ellos juntos, lo que alimentó aún más el misterio alrededor de la relación. Aun así, los rumores crecían y cada aparición pública generaba repercusión. En ese juego entre exposición y resguardo, se construyó gran parte del interés mediático.

María Vázquez y el recuerdo íntimo de un amor atravesado por la historia

La relación no duró demasiado y, hacia 1994, ya habían tomado caminos distintos. Sin embargo, el vínculo dejó una huella profunda en la vida de María Vázquez. En 1995, la muerte de Carlos Menem Jr., tras la caída del helicóptero que piloteaba en la localidad bonaerense de Ramallo, marcó un antes y un después. Aunque ya no estaban juntos, ella asistió al velorio y su dolor quedó registrado por las cámaras. Fue, según muchos, la única mujer a la que él presentó públicamente como novia.

Una cena en los años noventa: María Vázquez junto a Carlos Menem y Carlos Menem Jr., en plena etapa del romance que marcó época.

Con el paso del tiempo, María Vázquez optó por mantener un perfil bajo al referirse a esa etapa de su vida. Recién años más tarde, en entrevistas puntuales, compartió una mirada más reflexiva: “Carlos fue parte de mi vida; no hablo tanto del tema por respeto a que no está. Lo veo como parte de mi crecimiento: fue una relación dentro de las tres importantes que tuve”, expresó en 2019 en el programa Agarrate Catalina (La Once Diez). Sus palabras dejaron en claro que se trató de un vínculo significativo dentro de su historia personal, aunque eligió el silencio como forma de respeto hacia quien ya no está. De este modo, aquella historia que marcó una época quedó resguardada en la intimidad, pero sigue siendo una pieza inevitable cuando se repasa su recorrido sentimental y público.