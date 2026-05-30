Mariana Arias mostró su rincón de arte: colección de cuadros, esculturas y las velas que son tendencia

Entre los distintos ambientes de su casa, Mariana Arias tiene un rincón que refleja una de sus grandes pasiones: el arte. La periodista y exmodelo compartió imágenes de este espacio en sus redes sociales, donde se puede apreciar una colección de obras que aporta personalidad y carácter a la decoración.

Arte, diseño y calidez: el rincón más especial de Mariana Arias

El rincón de arte de Mariana Arias combina cuadros de diferentes estilos y tamaños, integrados de manera natural al resto del ambiente. Con marcos clásicos y una distribución equilibrada, las piezas se convierten en protagonistas del espacio sin perder la sensación de hogar, generando un entorno cálido y pensado para disfrutar todos los días.

Mariana Arias y su selección de objetos

Esta selección de obras, sumada a la presencia de libros de arte de grandes figuras como Andy Warhol y Nan Goldin sobre la mesa del living, confirma que para la conductora el diseño interior es una extensión directa de su universo cultural.

Así es el living de Mariana Arias

La curaduría de este espacio revela una profunda conexión con el entorno, donde cada elemento cumple una función estética. En la composición de los cuadros, se observa una narrativa visual que transita entre el trazo expresivo y la figuración, integrándose a la perfección con el mobiliario de líneas limpias y contemporáneas que define su salón principal. Los marcos dorados actúan como un hilo conductor que unifica la serie, otorgando coherencia visual a una colección heterogénea.

El rincón de arte de Mariana Arias

Esta selección meticulosa de objetos y piezas artísticas no es casual, ya que cada elemento ha sido elegido para generar un diálogo fluido con la arquitectura interior. De esta manera, el rincón diseñado por Mariana Arias logra transformar una zona de descanso en un ambiente de alta gama, demostrando que el estilo reside en la capacidad de armonizar piezas con historia propia.

Armonía y equilibrio visual por Mariana Arias

Las obras de arte que decoran la casa de Mariana Arias

La iluminación es la protagonista invisible que eleva la experiencia sensorial del ambiente, logrando una atmósfera íntima que resulta ideal tanto para los momentos de relajación al atardecer como para las veladas nocturnas. Mariana Arias incorporó esferas lumínicas, lámparas de mesa y luminarias de diseño que bañan el espacio en un resplandor ámbar, suavizando las texturas de los textiles y profundizando la calidez de los materiales naturales presentes en la decoración.

La iluminación un punto clave en el espacio de Mariana Arias

Este uso estratégico de la luz artificial no solo resalta la colección de arte, sino que acentúa la sensación de refugio y calma. Es una puesta en escena lumínica pensada para acompañar sin invadir, donde la intensidad fue calibrada con precisión para que el ambiente se perciba sofisticado, confortable y, sobre todo, personal.

Como broche de oro, Mariana Arias integró las velas —elemento que se consolidó como una tendencia indiscutida en el diseño de interiores de este año— no solo como fuentes de aroma, sino como piezas decorativas de primer orden. Dispuestas con extrema elegancia sobre bandejas de latón, recipientes de cerámica y mesas de cristal, estas velas actúan como verdaderas esculturas de luz que aportan un toque de dramatismo, calidez y mucha sofisticación tanto al aparador como a la mesa principal del salón.

La velas son otro elemento elegido por Mariana Arias

La elección de estas piezas, junto a otros elementos como el singular querubín de madera con arco y flechas que vigila el sector, demuestra que para Mariana Arias el estilo se construye a través de la superposición de capas y detalles sumamente significativos. La combinación de libros de arte de gran formato, contenedores de cera mineral, bandejas metálicas y la iluminación cálida confirma que la propuesta decorativa de la periodista es una lección magistral de habitabilidad.