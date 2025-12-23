Aseguran que Mariana Brey queda fuera de C5N por motivos políticos: “Se volvió demasiada libertaria”

En plena etapa de reordenamiento de la grilla televisiva, comenzaron a circular versiones que involucran el futuro laboral de Mariana Brey en C5N. Los rumores fueron expuestos por Yanina Latorre en su programa, SQP, quien aseguró que existiría malestar interno con el perfil político que la periodista viene sosteniendo en pantalla. Según explicó, se trata de una época habitual de cambios, negociaciones y definiciones en los canales. En ese contexto, el nombre de Brey quedó en el centro de la conversación mediática.

Latorre detalló que el programa que Brey compartía con Diego Brancatelli los sábados llegaría a su fin. Según indicó, el ciclo sería levantado por bajo rating y este último sábado habría sido su despedida. “La dupla no funcionó”, explicó Yanina al aire, aludiendo a los números de audiencia. De esta manera, el cierre del programa estaría vinculado exclusivamente a cuestiones de rendimiento. Sin embargo, el tema no quedó allí. Pronto comenzaron a circular versiones que apuntaban a algo más profundo.

Mariana Brey

Mariana Brey y el final de su programa de los sábados en C5N

Más allá del levantamiento del ciclo de los sábados, el foco se trasladó hacia la continuidad de Mariana Brey en otros espacios del canal. En particular, surgieron rumores sobre su posible salida de Duro de Domar, histórico programa político de la señal. Según Latorre, habría incomodidad con el rol que la periodista cumple dentro del panel. “Se volvió demasiado libertaria y ya no le aguantan el debate”, afirmó. La conductora de SQP consideró injusta esta situación. Y remarcó que ese mismo perfil fue el que motivó su contratación.

La información generó debate, ya que Brey es una de las pocas voces disidentes dentro de una pantalla con posiciones mayoritariamente afines. Latorre sostuvo que su presencia aporta contrapunto y dinamismo al debate político. También señaló que hoy no existe en el canal una figura que cumpla un rol similar. En ese sentido, destacó su capacidad como panelista y su presencia televisiva, por lo que la posibilidad de su salida llama la atención.

Mariana Brey, su postura política y la versión oficial

Consultada por un notero de SQP, Mariana Brey eligió un tono prudente y aclaró su situación. Confirmó que el programa de los sábados finalizó, pero explicó que aún no mantuvo una charla formal sobre su continuidad en Duro de Domar. Señaló que hay una conversación pendiente y que la programación 2026 todavía se está definiendo. Además, recordó que desde octubre viene manifestando su deseo de no trabajar los fines de semana. Según explicó, la decisión responde a una cuestión personal y familiar.

La periodista también aseguró que sigue su continuidad en C5N . Indicó que existen otros proyectos pensados para ella dentro del canal, siempre dentro de una grilla de lunes a viernes. Incluso expresó que le gustaría continuar en Duro de Domar si se dan las condiciones. Mientras tanto, el canal avanza con la reorganización de su programación. El futuro de Mariana Brey permanece abierto, en medio de una discusión que vuelve a poner en foco la relación entre política, televisión y debate público.