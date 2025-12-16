Yanina Latorre se sumará a Masterchef Celebrity (Telefe) en las próximas semanas como reemplazo de Maxi López, quien viajó a Suiza para acompañar a su esposa Daniela Christiansson en la recta final de su segundo embarazo. Por supuesto que la conductora ya comenzó a grabar su participación y no dudó en ventilar las intimidades del detrás de escena del exitoso certamen de cocina. Su información más reciente tuvo que ver con Wanda Nara y un polémico motivo por el que los participantes se molestaron.

El motivo que generó polémica entre Wanda Nara y los participantes de Masterchef Celebrity

Wanda Nara es protagonista absoluta de la nueva temporada de Masterchef Celebrity. La empresaria cosmética sabe qué preguntar y qué hacer para convertirse en el centro de atención en un formato donde la atención debería pasar por los concursantes. En este sentido, Yanina Latorre contó cuál fue la actitud que enojó a las figuras que participan del programa.

Según expresó en su ciclo Sálvese quien pueda (América TV), Wanda Nara llegó una hora tarde a las grabaciones por una llamativa razón. "Te citan 8:30 para comenzar a grabar 9:30", comenzó e indicó que cuando llegó la hora de entrar al estudio no pudieron ingresar porque todavía faltaba ella. Así fue que los concursantes debieron quedarse en sus camarines sin saber qué era lo que pasaba.

“Estuvimos todos esperando”, explicó Yanina Latorre. Además, aseguró que para las figuras invitadas esto se vivió como una falta de respeto, ya que no hubo un aviso oficial por parte de la producción. Luego, fiel a su estilo picante, la presentadora contó cómo se enteró el motivo del retraso del rodaje: “Yo estaba sentada en el camarín viendo a Wanda en la tele y no entendía nada”.

Para más contexto sobre el imprevisto de la modelo, contó que tuvo que ver con la causa que enfrenta su abogado Nicolás Payarola. Ese día, Wanda debía declarar porque era una de sus clientas y tenía todo organizado para luego dirigirse a los estudios de Telefe. Sin embargo, Yanina explicó que "ella llegó una hora tarde porque el juez se retrasó".

Además, aseguró que llegó producida, maquillada y lista para grabar. No obstante, la espera de los famosos generó malestar y dudas acerca de los privilegios que tiene por su rol de conductora. Esta polémica se sintió en el ambiente y la panelista de LAM no dudó en comentarla al aire, dejando expuesto así que no todo es lo que parece. De esta manera, Yanina Latorre reveló que los participantes de MasterChef Celebrity están furiosos con Wanda Nara por su llegada tarde.

El conmovedor regalo de Donato de Santis a Wanda Nara por su cumpleaños: "Vos le ganás a la vida"

En cada cumpleaños, Wanda Nara muestra el cariño y el amor que recibe por parte no solo de su familia, sino que, además, de amigos que va conformando a lo largo de su estadía en Argentina. Donato de Santis fue, sin dudas, uno de ellos. Tal es así que el afamado experto en cocina le envió una pastafrola realizada con sus propias manos que la transportó a su infancia y la hizo recordar a su abuela.

En ediciones pasadas, la empresaria había confesado que la comida que le hacía recordar a su niñez era la pastafrola que le hacía su abuela Rosa, la madre de Nora Colosimo. haciendo mención de la dulce conexión que las unía y destacando el sabor único que solo ella le podía dar. “Era una pastafrola que nunca pudo pasarle la receta a nadie. Y yo todo el tiempo pruebo diferentes, pero nunca más volví a encontrar el sabor de la pastafrola de mi abuela. Siempre pregunté y me quedó esa angustia de no haberla aprendido”, expresó por aquel entonces entre lágrimas.

En este contexto, el gastronómico le hizo llegar a su hogar una réplica similar junto con una dedicatoria que tocó sus fibras más sensibles y la movilizó. "Nadie le puede ganar nunca a ninguna abuela. Vos le ganás a la vida en todo lo que hacés. Feliz cumple, te quiero". Wanda, sorprendida por este presente cargado de significativos, posteó la imagen de la tarta de membrillo en sus historias de 24 horas y respondió: "Me emocionaste tanto".