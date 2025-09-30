Mariana Fabbiani reveló el momento más difícil de su carrera y cómo afectó su vida: “Era algo que no podía manejar”

Mariana Fabbiani fue nominada a los Martín Fierro 2025 en la categoría “Labor en Conducción Femenina”, y esto se convirtió en el marco perfecto para que la conductora de DDM (América TV) hablara de uno de los momentos más difíciles de su carrera. En una entrevista con Catalina Dlugi en La Once Diez/Radio de la Ciudad, la conductora y modelo reflexionó sobre la exposición pública y cómo la constante atención de los medios influyó en su vida personal y profesional.

Mariani Fabbiani

Mariana Fabbiani se sinceró sobre el momento más difícil de su carrera

Fabbiani reconoció que, durante años, su físico fue objeto de observación y juicio constante, lo que generó profundas inseguridades. “Todo el tiempo hablaban de mi cuerpo. Estaba flaca, sí, pero era algo que no podía manejar, mi metabolismo estaba así, tenía problemas con la gastritis”, relató Mariana, dejando al descubierto el impacto de los comentarios ajenos en su autoestima. Además, reflexionó sobre la falta de aceptación que existe hacia los cuerpos ajenos: “Todo el mundo hacía comentarios de eso y me re acomplejaba. Por suerte ahora tengo unos kilitos de más, la edad trae eso, más aceptación, más maduración, es una batalla que todos vamos a perder”.

Mariani Fabbiani

En la entrevista, la conductora también abordó la representación limitada de la diversidad corporal en los medios y la publicidad. “También pasa con las marcas, no es que comunican con mujeres de edad, siempre con modelos hegemónicos y hay un montón de otra gente que no está representada. Cuando nos sentimos bien con nosotras es cuando mejor se nos ve”, explicó, subrayando la necesidad de ampliar los modelos de belleza que se muestran en la industria.

En el plano profesional, Fabbiani recordó que su crecimiento personal y laboral se desarrolló frente a las cámaras, permitiendo que la audiencia acompañara su evolución. “Yo crecí en la tele, de alguna manera la gente vio mi evolución. Yo siento que trabajo de mí, y valoro que la gente pueda ver más allá del personaje”, comentó, en un gesto de introspección que muestra cómo la mirada del público influyó en su trayectoria.

Mariana Fabbiani

Consultada sobre su manejo frente a temas polémicos en su programa, Mariani Fabbiani explicó que su intervención en debates delicados ha sido medida y selectiva. “A veces es algo que en la tele no he tenido la necesidad de hacer, salvo en determinadas ocasiones, hay que saber cuándo hacerlo. No hay que reaccionar mal”, concluyó, dejando en claro la importancia de la prudencia y el autocontrol que maneja en el ámbito televisivo.

F.A