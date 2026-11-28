Mariano Martínez y Camila Cavallo compartieron con sus seguidores uno de los días más significativos en la vida de su hija: la comunión de Alma, una celebración religiosa que ambos decidieron mostrar desde sus cuentas de Instagram. Aunque ya no forman pareja, el actor y la modelo coincidieron en el homenaje, cada uno con su propia publicación.

El sábado 28 de noviembre quedó así marcado en el calendario familiar, con una ceremonia que se fue conociendo a través de fotos, videos y dedicatorias de los dos padres. La niña tiene nueve años, es la única hija de la modelo y la menor de los tres hijos del actor, quien también es papá de Olivia y Milo.

Mariano Martínez: el mensaje de papá para Alma

Mariano Martínez publicó en sus historias un video de la chica en la capilla y lo acompañó con una dedicatoria escrita sobre las imágenes: "Que Dios te acompañe siempre, mi amor, que ilumine tu camino y cuide tu corazón. Papá está muy orgulloso de vos y siempre va a estar a tu lado. Te amo". El texto permanece fijo durante toda la secuencia.

*El artista abraza a la niña ante el altar.*

En otra imagen, él luce camisa y pantalón claros, inclinado hacia la menor, a quien rodea con los brazos frente a un cartel de bienvenida y a un crucifijo oscuro. Ella posa con vestido blanco de mangas de encaje, bolsito haciendo juego y una corona de rositas y flores menudas.

En los fotogramas de esa historia se ve un grupo de nenas con las manos juntas, alineadas junto al altar y rodeadas por figuras de madera, todas vestidas de blanco y con adornos en el pelo. En el extremo de la fila aparece la protagonista con su tocado de rosas, y en otro tramo del clip toma de un vaso con sorbete frente a la cámara.

Las nenas, con las manos juntas, y un primer plano de la hija de Mariano Martínez con corona de rosas y un vaso con sorbete.

Camila Cavallo: la dedicatoria y el atuendo de la nena

Camila Cavallo eligió un reel para su homenaje y lo acompañó con un texto breve que remite al sentido religioso de la jornada: "Un día Dios escuchó mi deseo más profundo" y "Hoy ella elige caminar de su mano", escribió la modelo en la descripción. La publicación recibió saludos de seguidores que felicitaron a la pequeña por el sacramento.

El atuendo siguió la tradición: falda de tul, con un pequeño detalle de rositas prendido a la cintura. Completaron la producción zapatos chatos, pulseras en la muñeca, una cadena dorada con una cruz y el pelo suelto bajo la corona.

Los padres terminaron su relación en junio de 2020, en plena pandemia, y desde entonces conservan un buen vínculo por la niña, algo que se repite en celebraciones como esta. Cada uno suele mostrarla en su perfil, y la comunión no fue la excepción.

La protagonista, cerca de un micrófono, y otra toma con una bebida en la capilla.

La capilla tiene paredes de tono crema, un altar con mantel liso y esculturas junto al atril, además de objetos dorados sobre pedestales de piedra. En el piso, a un costado, se distinguen ramos que acompañaron la ceremonia.

No es la primera fecha familiar que los reúne: en junio de 2023, para el sexto cumpleaños de la nena, organizaron juntos una fiesta de Merlina, la serie de Netflix que ella había elegido, con globos negros y violetas y una torta de tres pisos.

La comunión de Alma reunió a Camila Cavallo y Mariano Martínez en una jornada que ambos eligieron contar con imágenes de la capilla, el mensaje de papá y las palabras de mamá sobre la fe de la niña. Así, los dos padres dejaron documentado un día que giró por completo en torno a la pequeña.