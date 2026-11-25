Alma es la única hija que tuvieron Mariano Martínez y Camila Cavallo. La pequeña cautiva en redes sociales por su simpatía y sus apariciones frente a cámara acompañada de su mamá. En el reciente estreno de una película, se volvieron a mostrar juntas y llamaron la atención por el estilo que compartieron para la ocasión.

Alma, la hija de Mariano Martínez y Camila Cavallo: tiene nueve años y da sus primeros pasos como mini influencer

Alma, la hija de Mariano Martínez y Camila Cavallo, creció y cada vez se muestra más activa en las redes sociales. La pequeña atraviesa una nueva etapa de su infancia y, en sus últimas apariciones públicas, llamó la atención por lo grande que está y por su estilo propio.

En la avant premier de Hechizo: Bienvenidos a Hexe, la nueva película de Disney que llega a los cines el jueves 26 de noviembre, Camila Cavallo se mostró junto a Alma y se llevaron todas las miradas. Sonriente, tomada de la mano de la modelo y con un look total black a tono con el de ella, la menor posó frente a las cámaras y dejó ver cuánto cambió en el último tiempo.

Camila Cavallo y Alma en el estreno de Hechizo: Bienvenidos a Hexe, la nueva película de Disney (Crédito: Prensa)

Además, la tierna imagen reflejó la complicidad que mantienen y el vínculo cercano que comparten. Cabe recordar que Alma cumplió nueve años en junio de este año y es la única hija de Camila Cavallo. Además, es la menor de los tres hijos de Mariano Martínez, quien también es papá de Olivia y Milo, fruto de su relación anterior con Juliana Giambroni.

El crecimiento de Alma y los momentos especiales que comparte con Camila Cavallo

A través de sus redes sociales, Camila Cavallo suele compartir distintas escenas de su vida familiar junto a Alma. Desde viajes y celebraciones de cumpleaños hasta actividades cotidianas, la joven muestra algunos de los momentos que disfrutan juntas y acompaña cada una de las etapas de crecimiento de su hija.

Alma y Camila Cavallo

Uno de los momentos más emotivos de este año fue el comienzo de clases. En febrero, la pequeña inició cuarto grado y su mamá le dedicó unas sentidas palabras al compartir una postal de ese día. "¿En qué momento? Qué locura. Como cada año fuimos con la Nona al reencuentro del segundo hogar, el colegio. Un nuevo año para descubrir, aprender, equivocarte, intentar de nuevo y seguir creciendo", escribió, con emoción por verla comenzar un nuevo ciclo escolar.

En los últimos días, la hija de Mariano Martínez también tuvo una participación especial en una producción para una reconocida firma de ojotas. Con naturalidad frente a cámara y acompañada por su entorno familiar, Alma comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de las campañas y las redes sociales.

Alma, la hija menor de Mariano Martínez y Camila Cavallo

Así está hoy Alma, la hija menor de Mariano Martínez y Camila Cavallo: tiene nueve años, cursa cuarto grado y comienza a dar sus primeros pasos en producciones fotográficas para importantes firmas. Acompañada por sus padres, la niña desarrolla su propia personalidad y muestra interés por el mundo de la moda, una actividad muy ligada a la profesión de su mamá, que es modelo.