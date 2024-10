Marina Borensztein, la reconocida escritora y actriz hija del célebre Tato Bores y ex cuñada de la periodista Viviana Canosa, celebró su cumpleaños número 58 el lunes 1ero de octubre. La libriana y esposa del actor Oscar Martínez, celebró entre amigos y familiares una fiesta íntima en España.

La actriz optó por una celebración íntima que reflejó su estilo de vida privado y cercano, pero no por eso menos glamouroso. Festejó su cumpleaños en Madrid, en donde vive junto al reconocido actor de Relatos Salvajes hace ya algunos años. Se mostró feliz y emocionada por un nuevo cumpleaños junto a su hija Malena y su actual esposo.

Así está Marina Borensztein a sus 58 años

La autora de “Enfermé para sanar” y quien atravesó hace poco una dura recuperación de cáncer de mama, hizo una publicación en sus redes sociales agradeciendo a sus seres queridos y a sus seguidores que la saludaron por su cumpleaños: “¡Un cumpleaños muy especial! Muchas gracias por todo el amor, por los mensajes… Son tantos que no termino de responder. Cada día es más la felicidad que me da tener esta comunidad que me encanta, me enseña, me da amor y confianza, me ayuda a lograr mi propósito, me hace crecer y evolucionar. ¡Sigo cumpliendo años y es una gran fiesta! ¡Gracias a todos! Y también Shana Tová 5875”.

Borensztein tuvo festejo doble ya que también aprovechó para celebrar y brindar por el Año Nuevo judío, incluyendo el deseo de un buen "Shana Tová" en sus redes sociales. La escritora, que suele tener un perfil más bien bajo dada la alta exposición que tiene su esposo como actor, no se privó de nada al momento de disfrutar y sumar un año más a su vida. En la fotos se la ve posando junto a una torta con merengue, una picada y otros aperitivos mientras luce un vestido largo al cuerpo color nude.

Luego de atravesar el difícil y doloroso proceso de recibir el diagnóstico de cáncer de mama, Marina Borensztein volcó su vida al yoga, al reiki y al espiritismo escribiendo en 2018 su último libro “Paz, amor y Jugo verde”. A sus 58 años se mostró esplendida y relajada disfrutando de un año más de vida.