La vida de Franco, el hijo de Sergio Lapegüe, en los Estados Unidos: estudios en Harvard, casa universitaria y un camino lejos de su familia

Franco, el hijo de Sergio Lapegüe, comenzó una nueva etapa fuera de la Argentina al instalarse en una de las ciudades universitarias más reconocidas de Estados Unidos. La decisión implicó dejar atrás la rutina familiar para enfocarse en un proyecto académico que venía preparando desde hacía años. El cambio de vida abrió un capítulo distinto en su recorrido, marcado por objetivos propios y desafíos que lo mantienen lejos del camino televisivo que eligió su padre y su hermana.

Lejos de las cámaras y la comunicación: La vida de Franco, el hijo de Sergio Lapegüe, a sus 28 años

Franco Lapegüe es el integrante menos conocido de una familia muy ligada a los medios y al entretenimiento. A diferencia de su padre, Sergio Lapegüe, y de su hermana Micaela, eligió construir un recorrido profesional alejado de las cámaras y de la exposición. Su interés estuvo orientado desde temprano hacia el mundo de los negocios, la administración y las finanzas, un ámbito muy diferente al que hizo conocida a su padre.

Franco y Sergio Lapegüe

Con un perfil reservado, el hijo del conductor desarrolló una formación enfocada en el sector empresarial. Estudió la carrera de Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y completó sus estudios en 2020, recibiendo un diploma de honor. Mientras avanzaba en su formación, también comenzó a sumar experiencia laboral, construyendo un camino propio que lo llevó a desempeñarse en áreas vinculadas con la planificación estratégica y el análisis financiero.

Lejos de las redes y los medios, el hijo menor de Sergio Lapegüe dedicó gran parte de su tiempo a consolidar su carrera profesional. Según se conoció a través de su trayectoria, Franco Lapegüe trabajó durante varios años en el área corporativa de planificación y análisis financiero de Mercado Libre, donde participó en la elaboración de informes para la conducción de la compañía y en procesos de planificación a largo plazo.

Franco, Micaela y Sergio Lapegüe

La combinación entre su formación académica y su experiencia laboral fue clave para que a sus 28 años lograra cumplir otro paso de su carrera. Durante años continuó preparándose mientras mantenía sus compromisos profesionales. Su objetivo estaba puesto en ampliar sus conocimientos y acceder a nuevas oportunidades dentro del ámbito empresarial, una meta que comenzó a tomar forma después de un largo proceso de preparación, según contó el periodista en sus redes sociales.

De Argentina y a un nuevo presente en Estados Unidos: El presente de Franco, el hijo de Sergio Lapegüe

El gran cambio llegó en agosto de 2023, cuando Franco Lapegüe viajó a Estados Unidos para iniciar una maestría en Administración de Empresas (MBA) en Harvard. La admisión representó el resultado de años de estudio y preparación. Según contó Sergio Lapegüe en sus redes sociales, al momento de despedir a su hijo, el joven atravesó numerosos exámenes y mantuvo en reserva gran parte del proceso hasta que finalmente recibió la confirmación de una de las universidades más reconocidas del mundo.

Franco, Micaela, Sergio Lapegüe y Silvia Todaro

“Después de dar una enorme cantidad de exámenes, me esperaste en la puerta de calle y me dijiste: ‘Apliqué en Harvard. Voy a hacer un MBA en Business Administration’”, contó el conductor en sus redes. El periodista y su esposa, Silvia "Bochi" Todaro, acompañaron a su hijo al aeropuerto para despedirlo antes de su partida. Más allá de la emoción propia de la distancia, el momento también reflejó el cierre de una etapa y el comienzo de otra completamente nueva para el administrador, quien dejó la Argentina para enfocarse de lleno en sus estudios de posgrado.

Uno de los aspectos destacados de esta experiencia es que Franco Lapegüe no solo cursa sus estudios en Harvard, sino que también reside dentro del campus universitario. Esto le permitió integrarse a la vida académica desde el primer día y compartir la experiencia con estudiantes de distintas partes del mundo. La mudanza implicó adaptarse a una nueva ciudad, nuevas rutinas y un entorno internacional enfocado en la formación y el intercambio académico.

Franco, Sergio Lapegüe y Silvia Todaro

Mientras continúa desarrollando esta etapa en Estados Unidos, Franco Lapegüe mantiene el perfil discreto que lo caracteriza desde hace años. Su historia se diferencia de su padre, Sergio Lapegüe, y su hermana, Micaela, está vinculada principalmente al ámbito empresarial y académico. Con un camino elegido, el joven avanza en un proyecto propio que lo llevó desde la Argentina hasta las aulas de Harvard, donde hoy continúa sumando experiencias.

VDV