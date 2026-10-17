Mario Pergolini se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su mamá: “Gracias por la libertad. La verdad que lo entendí tarde”

A lo largo de su trayectoria como comunicador, Mario Pergolini se caracterizó por mantener a su familia alejada de la exposición mediática. Sin embargo, durando los últimos años, en algunas entrevistas compartió detalles de su vida privada, donde habló de sus hijos, su esposa y sus padres. Este viernes, durante la emisión de Otro día perdido (eltrece), el conductor se emocionó hasta las lágrimas al recordar a su mamá, Beatriz Mancione, en la antesala del Día de la Madre. Este domingo 18 de octubre será una fecha especialmente difícil para él, ya que será la primera sin ella, tras su fallecimiento el pasado 7 de mayo.

La sentida emoción de Mario Pergolini al recordar a su mamá

En Otro día perdido (eltrece), el ciclo de entrevistas y entretenimiento que conduce, Mario Pergolini presentó un open mic -micrófono abierto- con mensajes de personas que les dedicaban palabras de cariño a sus mamás en esta fecha tan especial. Bajo la consigna “¿Qué le dirías a mamá?”, televidentes y miembros del equipo -Evelyn Botto y Agustín "Rada" Aristarán -compartieron sus sentimientos. En ese contexto, el conductor hizo una pausa para rendirle homenaje a su madre, Beatriz Mancione, en un momento cargado de emoción y congoja.

Mario Pergolini junto a su mamá, Beatriz Mancione

“Bueno, mamá, no estás para este domingo, pero gracias por la libertad. La verdad que lo entendí tarde, pero gracias”, expresó frente a cámaras, visiblemente conmovido. Sus palabras dieron paso a un momento de profunda congoja, hasta que rompió en llanto y no pudo continuar hablando. La escena reflejó el dolor por la ausencia de su madre, pero también la gratitud del conductor por la enseñanza de vida que le dejó.

El llanto de Mario Pergolini al recordar a su mamá | Captura de pantalla de YouTube

El dolor de Mario Pergolino por la muerte de su mamá

Beatriz Mancione, la mamá de Mario Pergolini, falleció el pasado 7 de mayo, a los 80 años. La noticia significó un duro golpe para el conductor, quien en aquel momento decidió suspender sus compromisos laborales para atravesar el duelo junto a sus seres queridos. No obstante, a lo largo de los años, aunque siempre procuró preservar su intimidad familiar, compartió algunas anécdotas y reflexiones sobre el vínculo que los unía, así como también destacó la personalidad de su madre y la independencia con la que vivió durante gran parte de su vida.

En una emisión de su programa en agosto de 2025, recordó la manera en que su lo crió y reconoció que necesitó muchos años para comprender el valor de sus enseñanzas. “Mi mamá es una mujer que, y esto lo entendí de grande, siempre me educó con mucha libertad”, expresó, al mismo tiempo que también reflexionó sobre cómo esa autonomía que ella le había dado influyó en su vida. “La tenía todo el día encima, pero cuando vi todo lo que había hecho y lo que me dejó hacer, pensé: ‘La verdad esta tipa me dejó hacer un montón…’. Me sentí un prisionero estúpido", agregó.

Este domingo 18 de octubre, Mario Pergolini enfrentará el primer Día de la Madre sin su presencia, una fecha que inevitablemente le remueve los sentimientos y lo enfrenta a la ausencia de una de las personas más importantes de su vida. En la antesala de esta jornada tan importante para las familias, el recuerdo de Beatriz lo sigue conmoviendo hasta las lágrimas. Su emoción dejó al descubierto cuánto significa para él el legado de su mamá y cómo sigue encontrando motivos para reconocer y valorar todo lo que ella le dio.