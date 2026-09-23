Mario Pergolini mostró la intimidad de su camarín y cómo son sus rutinas de grabación: “Dicen que es fácil”

Mario Pergolini decidió mostrar una cara de Otro día perdido que habitualmente queda fuera de la pantalla. Antes de una nueva jornada de grabación, el conductor encendió la cámara de su celular y abrió las puertas del estudio para registrar parte de la intimidad que rodea al programa.

Lejos de las entrevistas, los monólogos y el movimiento que caracteriza a cada emisión, el presentador puso el foco en la previa y en quienes trabajan detrás de cámara. El recorrido permitió conocer los espacios que atraviesa antes de salir al aire y algunos detalles que los espectadores normalmente no llegan a ver.

El camarín de las personas que visitan Otro día perdido (Instagram)



El detrás de escena que mostró Mario Pergolini en Otro día perdido

Mario Pergolini comenzó el recorrido cuando todavía faltaba para que el estudio adquiriera el aspecto que tiene durante el programa. En el comienzo del reel mostró que eran cerca de las 17:15 y acompañó la escena con un irónico “Muy temprano...”, mientras avanzaba por uno de los pasillos internos.

A lo largo del trayecto aparecieron integrantes del equipo realizando diferentes tareas. “Son los del sonido”, explicó al encontrarse con parte del personal técnico, antes de seguir hacia una sala destinada a recibir a quienes visitan la producción, equipada con sillones, una pantalla y una barra.

Después llegó al sector de camarines. Allí mostró primero el espacio utilizado por Agustín “Rada” Aristarán y luego abrió la puerta del camarín preparado para los invitados que pasan por el ciclo. Cada ambiente fue registrado rápidamente, como parte de un recorrido cotidiano antes de llegar al estudio.

El camarín que utiliza Agustín “Rada” Aristarán durante las grabaciones (Instagram)

La recorrida dejó, además, uno de los momentos más llamativos del video. Después de mostrar los espacios destinados a sus compañeros y a los invitados, Mario reveló que él no cuenta con un camarín propio. “No tengo camarín... triste”, escribió sobre las imágenes, apelando al humor que suele utilizar también frente a cámara.

Desde allí continuó por otro de los sectores internos hasta alcanzar la entrada al set. “Por acá entro al programa”, indicó mientras mostraba el acceso que utiliza para llegar al escenario, rodeado por elementos de la escenografía y los carteles que identifican a Otro día perdido.

El recorrido desembocó finalmente en el estudio principal. Sin el público ocupando todavía las butacas, las cámaras, luces y diferentes sectores del escenario quedaron completamente a la vista. En el fondo también podía observarse a los músicos mientras la producción avanzaba con los últimos preparativos.

Pergolini y el trabajo que muchas veces no se ve



Cómo es la rutina de grabación de Mario Pergolini

Mario Pergolini mostró de esta manera una parte de la rutina previa a cada grabación de Otro día perdido, desde su llegada a las instalaciones hasta el momento en el que alcanza el set. El registro expuso que detrás de lo que finalmente aparece en televisión existe un trabajo previo que involucra diferentes áreas de producción.

El ciclo continúa durante 2026 en la pantalla de eltrece y mantiene el formato de big show con el que regresó a la televisión. Agustín “Rada” Aristarán continúa formando parte del programa y Evelyn Botto se incorporó esta temporada, en una propuesta que combina monólogos, humor, música, entrevistas y tecnología.

La publicación termina adquiriendo sentido con una de las frases elegidas por el conductor para acompañar las imágenes. Después de exhibir pasillos, camarines, personal técnico y el estudio todavía en preparación, cerró la recorrida con “Dicen que es fácil”, en referencia a todo aquello que debe ocurrir antes de que comience cada programa.

Con este registro, Mario Pergolini mostró la intimidad de sus rutinas de grabación en Otro día perdido y el trabajo que habitualmente queda fuera de cámara. El recorrido permitió conocer desde los camarines de Rada y los invitados hasta el ingreso al estudio y, de paso, descubrir la particularidad de que el propio conductor no tiene un camarín asignado.