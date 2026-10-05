Mario Pergolini sorprendió con los vinilos que eligió para decorar su stream: “Los vamos a ir cambiando”

Mario Pergolini decidió realizar una serie de cambios en el espacio desde donde lleva adelante su ciclo en Vorterix y el resultado no pasó desapercibido. La renovación incorporó nuevos elementos vinculados a una de sus grandes pasiones y permitió descubrir una faceta más personal dentro de un ambiente que ya forma parte de su rutina diaria. Con una propuesta visual diferente a la que mostraba meses atrás, el lugar sumó identidad propia y abrió la puerta a futuras modificaciones.

Mario Pergolini remodeló por completo su stream con una serie de vinilos

Mario Pergolini mostró en los últimos días una renovación completa del espacio desde donde realiza su programa y dejó ver un detalle que rápidamente captó la atención de quienes siguen cada emisión. El conductor incorporó una gran estructura destinada a exhibir discos de vinilo, transformando una parte central del estudio en una especie de galería musical que combina coleccionismo, diseño y referencias a artistas de distintas generaciones.

Mario Pergolini

Según contó el conductor, la modificación forma parte de una actualización general del ambiente desde donde transmite junto a su equipo. A comienzos de la temporada, explicó que ya no utilizaba algunos de los estudios más conocidos del lugar y que su programa se realizaba desde un sector diferente. Con el tono distendido que suele caracterizarlo, incluso se había referido a ese espacio como un “sótano prestado”, una descripción que se volvió habitual entre los integrantes del ciclo.

Con el paso de los meses, el estudio fue incorporando nuevos elementos sin perder la identidad que ya tenía. Las paredes oscuras, la iluminación en tonos azules y la figura de un stormtrooper inspirada en la saga Star Wars continuaron formando parte de la escenografía. Sin embargo, la incorporación de una pared dedicada a los discos modificó notablemente el aspecto visual donde Mario Pergolini transmite No preguntes por Rusia, y sumó una nueva dimensión vinculada a la música, una de las grandes pasiones del conductor.

La novedad quedó al descubierto durante una reciente emisión cuando uno de sus compañeros reparó en la instalación ubicada detrás de cámara. En medio de la conversación, surgieron preguntas sobre la nueva decoración y el periodista explicó que se trataba de una colección de vinilos exhibidos en soportes especialmente diseñados para el espacio. El detalle despertó rápidamente la curiosidad del equipo y dio lugar a una recorrida por los títulos seleccionados.

Los discos elegidos por Mario Pergolini para darle identidad al estudio

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el sistema utilizado para exponer las portadas. Según contó Mario Pergolini, participó directamente en la creación de los soportes mediante una impresora 3D. La estructura permite exhibir los álbumes de forma ordenada y, al mismo tiempo, facilita el reemplazo de las tapas cuando sea necesario. Durante la charla, explicó parte del proceso de armado mientras mostraba el resultado final integrado a la escenografía.

El estudio de Mario Pergolini

Esa posibilidad de modificar las portadas fue uno de los puntos más comentados durante la emisión. Cuando le consultaron si la selección de discos permanecería fija, el presentador respondió de manera sencilla: “Los vamos a ir cambiando”. La frase confirmó que la instalación no será un elemento estático, sino un espacio en constante actualización donde podrán aparecer nuevas referencias musicales según avancen los programas.

Entre los álbumes que actualmente forman parte de la exhibición de Mario Pergolini, aparecen nombres fundamentales del rock nacional e internacional. Durante el recorrido visual se pudieron identificar títulos de Pink Floyd, Pelusón of Milk de Luis Alberto Spinetta, discos de Manu Chao, Babasónicos, Catupecu Machu, Los Piojos, La Renga, Viejas Locas, Ataque 77 y Fito Páez. También sobresalen producciones de The Velvet Underground, The Rolling Stones, AC/DC, Foo Fighters, Huey Lewis & The News, Daniel Melingo, Los Tipitos y Barry Manilow, entre otros artistas.

El estudio de Mario Pergolini

La selección de Mario Pergolini no se limita únicamente a vinilos tradicionales. Dentro del conjunto también aparecen piezas especiales vinculadas a la historia de la música y la cultura pop. El presentador destacó la presencia de un laserdisc de Prince y una edición japonesa de Nirvana, objetos que amplían el concepto de la instalación y reflejan su interés por distintos formatos de colección. Estas piezas conviven con otros recuerdos musicales distribuidos en distintos sectores del espacio.

VDV