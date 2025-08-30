Mario Pergolini hizo llorar a un nene a propósito y generó indignación: “Solo porque tiene plata”

Mario Pergolini es uno de los conductores más picantes y polémicos de la televisión argentina. Su humor ácido y estilo desafiante genera división entre amores y odios. El regreso a la pantalla de aire y su presencia en los programas de streaming no pasan desapercibidos, no sólo por el estilo de los formatos a los que apuesta, sino por sus crudos relatos o anécdotas personales que desliza en los micrófonos.

En las últimas horas, el productor contó en vivo una particular vivencia que pasó en una rotisería donde hizo llorar a un niño de tan sólo 8 años, situación que generó la reacción de los usuarios en X (ex Twitter) donde fue "funado".

La polémica anécdota de Mario Pergolini con un niño de 8 años

Mario Pergolini hizo uso de su impronta y su estilo ácido en los medios de comunicación para revivir una peculiar escena que protagonizó mientras hacía las compras en una casa de comidas. "Estaba haciendo la fila en una rotisería, vacaciones en la Costa, y el pibe de atrás estaba con una camisetita de River y la madre. El nene de 8 años empieza: 'Papas fritas, no se van a llevar todas'", comenzó diciendo en el programa de streaming en Vorterix mientras esbozaba una sonrisa pícara.

Cabe destacar el fanatismo del empresario televisivo por Boca Jrs y, al parecer, no perdona la inocencia de quienes vistan la camiseta de su histórico rival futbolístico. "Me toca a mí, yo no iba a comprar papas fritas, pero pido papas fritas, ¿Cuántas me preguntás?, cuento uno, dos, tres, dame todas", contó orgulloso de su hazaña y su pelea silenciosa con el chiquito que rompió en llanto al quedarse sin dicho alimento.

Las redes sociales estallaron contra Mario Pergolini por hacer llorar a un niño de 8 años

La vorágine de las plataformas digitales de streaming es que los usuarios pueden interactuar en el momento con sus interlocutores, dejando plasmadas sus sensaciones al escuchar las transmisiones. No obstante, Mario Pergolini se topó con un numeroso grupo de personas que condenaron su accionar y su sangre fría al tratarse de una criatura.

Sin filtros y llenos de ira al escuchar la confesión, los haters lo aniquilaron sin piedad. "Qué pedazo de soret*, va a hacer llorar a un nene solo porque tiene guita y puede, así nacen los libertarios" o "El mismo tipo que te prohibió la Play 2 nacional. Odia a los nenes", fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en el video que fue difundido.

Mario Pergolini

Hasta el momento, Mario Pergolini no dio ningún tipo de declaración respecto a esta situación generada en la web, aunque cabe aclarar que el dueño de Vorterix convive a diario con comentarios de esta índole u opiniones filosas sobre sus creaciones audiovisuales o puestas en escena.

NB