¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 31 de agosto de 2025? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 31 de agosto de 2025: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

Un día para bajar revoluciones. Te conviene dejar de lado las tensiones de la semana y enfocarte en actividades que te den placer. Una charla inesperada puede acercarte más a alguien especial.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

La estabilidad hogareña será tu refugio. Ideal para ordenar tu espacio, redecorar o compartir un buen momento en familia. En lo sentimental, aparece la necesidad de mayor compromiso.

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu mente estará muy activa y con ganas de conversar. Podés recibir una noticia o propuesta que te entusiasme. Evitá dispersarte y usá la energía para terminar pendientes.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

La Luna activa tus emociones y te invita a valorar lo que ya lograste. Un domingo ideal para reconectar con tus afectos más cercanos. Buen momento para planear algo a futuro.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tu carisma brilla más que nunca. Tendrás la atención de quienes te rodean y podés aprovecharlo para encarar una conversación pendiente. En el amor, la clave será la sinceridad.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

La organización será tu aliada. Aprovechá la jornada para poner orden en tu vida personal y laboral. Una decisión que venías postergando empieza a tomar forma.

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

El domingo llega con propuestas sociales y planes divertidos. Estarás rodeado de buena energía y gente que te suma. En pareja, un gesto romántico puede renovar la conexión.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Jornada introspectiva. Necesitás desconectarte del ruido y escuchar tu voz interior. Buen momento para meditar o realizar alguna actividad espiritual. Una revelación puede sorprenderte.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Tu espíritu aventurero se activa. Puede surgir una invitación para viajar o hacer algo distinto. En lo sentimental, la pasión vuelve a encenderse con fuerza.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

Es tiempo de reconocer tus logros y premiarte. Una jornada ideal para el disfrute personal y para dejar de lado las preocupaciones. Buen día para proyectar inversiones o acuerdos.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu originalidad está en alza. Vas a sorprender con una idea creativa o un gesto diferente. En el amor, alguien cercano puede confesarte algo inesperado.

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

Tu sensibilidad estará a flor de piel. El arte, la música o el contacto con la naturaleza serán tu mejor refugio. Escuchar tus emociones será clave para avanzar.