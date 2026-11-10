Mario Pergolini sorprendió con una contundente reflexión sobre el avance digital: “La tecnología es un problema”

Mario Pergolini compartió una reflexión sobre el impacto de la tecnología en la vida cotidiana y explicó por qué decidió establecer límites estrictos al uso de sus dispositivos electrónicos. El conductor de Otro día perdido, cuya trayectoria está estrechamente vinculada a la innovación en los medios de comunicación, reveló que mantiene hábitos muy diferentes a los que podrían imaginarse de un empresario dedicado al sector digital.

Las declaraciones surgieron en una entrevista publicada el 6 de noviembre por la revista Corpo, donde habló sobre sus proyectos profesionales y la manera en que organiza sus jornadas. Durante la conversación, expresó su preocupación por las consecuencias que podría tener la expansión de la inteligencia artificial y planteó una serie de interrogantes relacionados con las grandes potencias que impulsan su desarrollo.

Por qué Mario Pergolini evita las redes sociales

Mario Pergolini explicó que todos los días apaga su teléfono a las siete de la tarde y prácticamente no vuelve a encenderlo durante los fines de semana. Además, aseguró que no utiliza WhatsApp, pese a sus múltiples responsabilidades laborales. Esta decisión forma parte de una rutina que sostiene desde hace tiempo y que le permite establecer horarios definidos para atender sus comunicaciones.

Mario Pergolini, conductor de Otro día perdido.

El empresario contó que tampoco acostumbra consultar las plataformas sociales ni prestar atención a las opiniones que circulan sobre su figura. "Nunca leo un comentario", afirmó al describir sus costumbres. En consecuencia, muchas veces desconoce los temas que generan repercusión en internet. "A veces me dicen, ¿viste tal cosa? No, no lo vi", relató, antes de aclarar que no considera esa conducta una postura pública.

Para demostrar hasta qué punto redujo su dependencia del móvil, señaló el aparato que tenía sobre la mesa. Desde el comienzo del encuentro no había recibido llamadas ni notificaciones y, al revisar sus estadísticas de uso, aseguró que no alcanzaban los 20 minutos. "No gasto ese tiempo", sostuvo al explicar por qué prefiere evitar interrupciones mientras realiza otras actividades.

Lejos de reservarse esa experiencia, reconoció que suele aconsejarles a sus amigos que intenten desconectarse. "Háganlo", les recomienda cuando conversan acerca de la necesidad de estar disponibles permanentemente. Según contó, muchos consideran que les resultaría imposible abandonar esas aplicaciones, aunque su propia experiencia le permitió comprobar que puede organizar sus responsabilidades sin responder mensajes a cualquier hora.

El periodista y empresario argentino durante una aparición televisiva.

Para respaldar su argumento, mencionó que tiene alrededor de 480 empleados y tres hijos, pero que nunca dejó de enterarse de una emergencia importante por mantener el teléfono apagado. Además, explicó que esta filosofía se aplica dentro de sus compañías, donde existen reglas destinadas a evitar que las obligaciones laborales se extiendan más allá de la jornada establecida.

En ese sentido, detalló que los superiores tienen prohibido enviar recordatorios de trabajo fuera de horario. Incluso reveló que los empleados pueden informarle si algún jefe incumple esa disposición. Su postura adquiere particular interés por el funcionamiento de Vorterix, empresa cuya dirección artística quedó en manos de sus hijos Matías y Tomás, mientras él continúa participando de otros emprendimientos.

La advertencia de Mario Pergolini sobre la inteligencia artificial

Mario Pergolini también abordó los riesgos que identifica en el crecimiento de nuevas herramientas digitales. "Me parece que la tecnología es un problema", afirmó antes de profundizar en las diferencias entre los modelos de inteligencia artificial que se desarrollan actualmente. Su análisis estuvo centrado en cómo las decisiones de cada país pueden influir en las condiciones de utilización de estos sistemas.

Para explicar su postura, mencionó el funcionamiento de TikTok en China, donde opera Douyin, una plataforma similar perteneciente a la misma compañía. El comunicador hizo referencia a las restricciones y los horarios establecidos para determinados usuarios, al considerar que esas regulaciones reflejan concepciones particulares sobre el control de los dispositivos y su presencia en la sociedad.

A partir de ese ejemplo, comparó las estrategias de China y Estados Unidos, dos de los principales protagonistas de esta industria. Según su interpretación, el desarrollo chino contempla mecanismos de vigilancia y una mayor intervención estatal, mientras que el estadounidense responde a otros criterios. Respecto de Europa, consideró que las restricciones regulatorias dificultan su capacidad para competir al mismo ritmo.

El conductor planteó que la competencia internacional va más allá de las capacidades técnicas de cada programa. Las diferencias entre los sistemas también pueden influir en la manera de gestionar información y supervisar su utilización, de acuerdo con el enfoque que adopten sus desarrolladores. Por eso, centró su reflexión en las posibles consecuencias de que alguno de esos modelos alcance una posición dominante.

Sus observaciones adquieren relevancia por su participación en negocios vinculados a esta industria. Entre ellos se encuentra Dift, una compañía dedicada a crear soluciones para grandes empresas, y Ato, un dispositivo conversacional destinado a adultos mayores. Este último proyecto surgió a partir de las dificultades que atravesó su madre cuando perdió la visión, una experiencia que lo llevó a buscar alternativas mediante asistentes tecnológicos.

La inteligencia artificial también forma parte de sus actividades profesionales. Según contó, comienza sus jornadas alrededor de las 5.30 y, poco después, utiliza agentes digitales para buscar y seleccionar información destinada a los guionistas de sus programas. Más tarde conduce su espacio en Vorterix y continúa con las grabaciones de Otro día perdido, donde combina contenidos televisivos con propuestas destinadas a distintas plataformas.

En el tramo dedicado al futuro de estas herramientas, Mario Pergolini dejó planteadas dos preguntas que reflejan su preocupación por el escenario internacional: "¿Cuál IA va a funcionar más? ¿Qué IA va a terminar dominando?". Sus interrogantes apuntaron al poder que podrían adquirir los países y las compañías encargadas de establecer las condiciones de funcionamiento de los sistemas que lleguen a imponerse a escala mundial.