Valentina Pergolini, la hija de Mario Pergolini, explica por qué no sigue los pasos de su papá: "Lo amo, pero mi camino es muy distinto"

Según Google, un nepo baby es una persona que se beneficia de la fama, el dinero, el talento o las conexiones de sus padres para abrirse camino en su profesión. Si bien muchos “hijos de…” son verdaderos nepo babies, otros se abren camino en silencio y sin alardear de su apellido; como Valen Pergolini (20) que, si bien jamás renegó de sus raíces, siempre tuvo muy en claro que su futuro sólo dependía de ella misma.

Valen Pergolini habló sobre la actuación: "Es lo único que nunca dejé"

Artista en plena formación, la carrera de la hija menor de Mario Pergolini (62) no tiene techo y su nombre ya suena con fuerza en una industria que le abrió las puertas gracias a su enorme talento y no por su apellido. “Siempre me encantó actuar, es lo único que nunca dejé. Mis papás siempre me mandaban a hacer deporte. Hice todos los deportes habidos y por haber, pero en ninguno duré más de unos meses. Lo único de lo que nunca me fui fueron las clases de actuación. Siento que eso lo tengo muy en mí”, dice.

Valen Pergolini.

Elegida por Fer Dente para formar parte de su aclamada puesta del musical “Despertar de primavera”, que se despidió de la escena nacional con tres funciones “sold out” en Rosario; la joven hoy se divide entre sus clases de actuación, baile y canto; la carrera de Gestión de Medios en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y el rodaje de un mega proyecto del que todavía no puede hablar pero que tiene detrás a Sebastián Ortega.

Si bien hoy la actuación es prioridad, la joven no descarta seguir un camino en la música como cantante y compositora: “Quiero emprender mi camino en la música en algún momento. Ahora, por ejemplo, estoy estudiando piano que es algo que siempre quise hacer y nunca había podido. Además, estoy estudiando producción musical. Si me preguntaban hace dos años, eran cosas que me hubiese encantando hacer, pero a las que no me animaba. Hoy, me animo a hacerlo”.

Valen Pergolini.

Para Valen la importancia de formarse es algo que mamó en su casa, donde sus padres siempre le dijeron que “el mejor artista es el que sabe un poco de todos los mundos”; invitándola así a descubrir, a través de la formación, su propio camino.

“Tengo mucha suerte por el hecho de que mi familia siempre me apoyó. Todo el tiempo pude contar con su contención y eso me ha servido mucho, sobre todo en esos momentos en que las cosas que no salen como uno quiere. Uno siempre sabe que hay más ‘no’ que ‘si’ en esta carrera, pero hay algunos ‘no’ que duelen más y contar con el soporte de la familia es clave”, confiesa.

Valen Pergolini sobre su papá, Mario Pergolini: "Mi búsqueda personal es muy diferente a la suya"

Si bien tiene muy en claro que no le gustaría que Mario Pergolini la entrevistara en “Otro Día Perdido”, el exitoso “late night show” de El Trece; es en él en quien encuentra a su gran confidente: “Lo amo a mi papá y lo admiro muchísimo pero mi camino es muy distinto al de él. No hay manera de no linkearme, pero la verdad es que mi búsqueda personal es muy diferente a la suya”.

Valen Pergolini.

Inmersa, como cualquier otro joven de su edad, en las redes sociales, Valen utiliza su perfil como portfolio de su trabajo, evitando compartir cosas de su vida privada de la que, al igual que su famoso padre, es muy celosa. Con un perfil muy activo en Instagram y Tik Tok, donde comparte proyectos, planes con amigos y trends virales, no se deja llevar por los comentarios ajenos a los que no les da importancia ya que, según asegura, la alejan de su foco que es seguir creciendo en su profesión.

“Estoy muy tranquila con lo que hago y lo que soy. Yo sé, y la gente que me rodea también, todo lo que hago para formarme… a todos los castings a los que voy. Para mi va más por ese lado, con estar tranquila con lo que hago y estar contenta y saber lo que soy y lo que puedo dar. En cuanto a las críticas, trato de no leer mucho. No leo ni lo bueno ni lo malo. Trato de concentrarme mucho en mí”, agrega.

Valen Pergolini.

A los 20 años, Valen Pergolini es una convencida del poder de crear y estar siempre en movimiento. Sin resignar ninguna de sus clases, la actriz sigue apostando al arte mientras sueña con viajar por el mundo haciendo lo que mejor sabe: actuar, cantar y bailar. “Por ahora estoy tranquila con lo que tengo. Lo que más me gustaría es seguir formándome con todo lo que tiene que ver con la música. Tengo ganas de explorar el mundo trabajando y viajar es una de mis cosas favoritas. Este año aprendí que todo llega en el momento que tiene que llegar”, concluye.

Con una carrera en franco ascenso, millones de castings en su haber (de los cuales la mayoría no resultó como lo esperaba) y una formación constante, la joven actriz se hizo de un nombre propio en la industria sin renegar de su famoso padre, Mario Pergolini, que hoy es su fan número uno.

Fotos: Federico De Bártolo.

Producción: Salomé Areco

Agradecimientos:

Locación: Palacio Basavilbaso (Instagram: @palaciobasavilbaso).

Estilismo: Salomé Areco y Juli Rey.

Pelo y make up: Nati Rayo (Instagram: @rayomaquillajepro). Paloma @paloma.ba_. Cero Once @cero011once. Agencia Pura @agenciapura.