Este jueves 28 de septiembre, Carmen Barbieri fue tendencia tanto en las redes como en los distintos programas luego de cruzar a Yanina Latorre a los gritos desde Mañanísima. Mientras debatían sobre el descargo de la conductora, Marixa Balli realizó una fuerte confesión.

Recordemos que la bailarina tiene una histórica pelea con la reconocida figura argentina, que comenzó hace muchísimos años, cuando Carmen tildó de mufa a Marixa desde un ciclo de televisión.

Imagen reciente de Marixa Balli.

En ese contexto, Ángel de Brito decidió preguntarle a su panelista: “¿Irías Marixa al programa de Carmen?”. A pesar de que sus compañeras esperaran un no rotundo, la angelita las sorprendió al responder: “Si me pide perdón no tengo ningún problema”.

Por último, Marixa Balli comenzó a enumerar los requisitos que deberían formar parte de la disculpa de Carmen Barbieri: “Si utiliza la lógica y es consciente y sabe el daño que provocó la perdonaría”, y cerró el tema agregando: “Que diga el daño que provocó”.

Marixa Balli recordó el daño que le causó Carmen Barbieri

Sin embargo, unos minutos antes de confesar que estaría dispuesta a perdonar a la conductora de "Mañanísima", la panelista de LAM recordó el sufrimiento que tuvo que atravesar luego de la declaración de Carmen.

“Un día el psiquiatra me dijo que estaba peor por lo que me había hecho ella, que por lo que viví, que fue trágico el hecho al ver a una persona que amaba decapitada. Te reíste de eso sin ningún problema”, aseguró Marixa Balli sobre las acciones de Carmen Barbieri.

J.C.C