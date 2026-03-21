Marley mostró su moderna cocina: estética all-white, hornos inteligentes y el rincón favorito de Mirko

Marley volvió a llamar la atención en redes sociales. En esta oportunidad, el conductor compartió sus dotes culinarios con los millones de usuarios que siguen su contenido y lo que no pasó desapercibido fue la decoración moderna y cuidada que lleva su cocina.

Así es la cocina minimalista y sofisticada de Marley

La casa de Marley vuelve a ser escenario de momentos íntimos y entrañables junto a sus hijos, Mirko y Milenka. Esta vez, el foco se lo lleva uno de los espacios más importantes del hogar: su cocina. Moderna, luminosa y pensada al detalle, el ambiente refleja una estética all-white que transmite orden, amplitud y calidez, convirtiéndose en el centro de su vida familiar.

En el video que compartió el presentador en su cuenta de Instagram, donde enseña a realizar la torta "Marley", mostró el diseño minimalista que predomina en este espacio y el tono blanco que se destaca en muebles, paredes y superficies. La elección no es casual: además de aportar elegancia, permite que la luz natural, que ingresa por grandes ventanales, sea protagonista.

Marley

Este ambiente de su casa posee alacenas sin tiradores y mesadas despejadas, en línea con las tendencias de cocinas contemporáneas. Uno de los elementos que más llama la atención es la tecnología incorporada. Marley cuenta con hornos inteligentes de última generación, integrados al mobiliario, que no solo optimizan el espacio sino que facilitan la preparación de recetas con funciones automatizadas. En el clip que subió a su red social se observa uno de ellos en pleno funcionamiento, cocinando dos tortas con base de almendras, harina y azúcar, y relleno de membrillo.

Marley mostró cuál es el lugar favorito de su hijo Mirko

Lejos de ser solo un espacio decorativo, Marley convierte este rincón de su hogar en el reflejo de una casa activa y llena de vida, donde cada momento se transforma en una experiencia compartida. Y más allá del diseño funcional que caracteriza a su cocina, hay un detalle que le da un verdadero valor: es el lugar favorito de Mirko.

El pequeño de 8 años suele acompañar a su papá en la cocina, participando de las recetas dulces y saladas que prepara en algunas ocasiones. A su lado, observa con curiosidad cada paso y pregunta las dudas que le van surgiendo como sucedió en este reciente posteo que realizó Marley en su Instagram. "¿Por qué acá no le pusiste tiritas?", quiso saber el niño. A lo que el conductor contestó con humor: "Porque no me alcanzó, el tema de geometría no viene bien. Mirá que no me salieron muy bien las tiras".

Sin dudas, esta dinámica entre padre e hijo convierte el sitio en mucho más que un ambiente funcional: es un punto de encuentro donde se construyen recuerdos y se fortalece su vínculo. Así, entre sus viajes y su ciclo de streaming en Luzu TV, Marley encuentra en su cocina un refugio cotidiano donde puede explorar su lado culinario y compartir momentos con su primogénito.

En resumen, Marley mostró su moderna cocina que se caracteriza por su estética all-white, sus hornos inteligentes y por ser el rincón favorito de Mirko. El video que subió a su red social dejó ver que este ambiente de su casa posee electrodomésticos de última tecnología y una decoración sofisticada.