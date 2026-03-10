El tierno look de Milenka en su tarde de juegos con Marley: flores románticas y mini ponytail

A pocos días de su nacimiento, Milenka ya se había convertido en una de las bebés más queridas de las redes sociales, pero con el paso de los meses se consolidó como una mini fashionista. Esta vez, su papá, el conductor Marley, compartió en la cuenta de Instagram de la pequeña una imagen que enterneció a sus seguidores y que, además, dejó ver un look infantil tan cómodo como adorable.

El tierno look de Milenka en su tarde de juegos con Marley

Sentada en el piso y jugando con una palita, Milenka, la hija de Marley, lució un conjunto perfecto para los días de calor: una remera sin mangas con estampa floral en tonos pastel, con delicados volados en los hombros, combinada con short tipo biker tejido en color lila, una de las tendencias que también se ve en la moda adulta.

Marley con Mirko y Milenka

El estilismo se completó con zapatillas blancas de lona, medias cortas y un pequeño peinado con colita alta, sostenida por una gomita rosa que suma un detalle dulce al look.

Con una paleta suave que mezcla rosas, lilas y blanco, el outfit de Milenka demuestra que la moda infantil también puede seguir tendencias sin perder comodidad. El conjunto, ideal para jugar y moverse con libertad, refleja una estética fresca y relajada que ya conquistó a miles de seguidores.

Milenka

En pocos minutos, la publicación se llenó de comentarios celebrando la ternura de la bebé y su estilo. Y es que, incluso a su corta edad, Milenka ya marca su propio estilo.

Milenka marca tendencia con los colores pastel

La elección de colores en el look de Milenka no es casual. Para la temporada otoño-invierno 2026, la moda infantil apuesta por paletas delicadas y naturales, donde predominan los tonos pastel, lavanda, rosa empolvado y neutros claros. Estas tonalidades transmiten calma y ternura, y se volvieron protagonistas en las colecciones para bebés por su estética dulce y versátil.

Milenka

En ese contexto, el conjunto de la hija de Marley encaja perfecto con la tendencia: el lila del short biker y las flores en tonos pastel reflejan esta búsqueda de colores suaves que combinan comodidad con estilo. En la moda infantil actual, los looks priorizan prendas prácticas para jugar y moverse con libertad, pero sin dejar de lado los detalles delicados que convierten cada outfit en un pequeño statement fashion.