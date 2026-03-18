Marley mostró a su papá y sorprendió con el gran parecido con Mirko

Marley volvió a mostrarse activo en redes sociales y esta vez para recordar a una de las personas más importantes de su vida: su papá. Oriundo de Alemania y con una historia difícil, el hombre cumpliría años y el conductor decidió homenajearlo de una forma muy especial que emocionó a sus seguidores.

Las emotivas palabras de Marley para recordar a su papá

Marley utilizó su cuenta de Instagram, donde reúne más de 8 millones de personas, para homenajear a su papá en una fecha muy especial: el día en que habría cumplido años. Mediante un clip que mostraba imágenes vintage que forman parte de su recuerdo más preciado, el conductor escribió un mensaje a corazón abierto.

“Feliz cumple a mi papá Jack Wiebe, que hoy hubiera cumplido 96 años y sería el orgulloso abuelo de Mirko (muy parecido a él) y de Milenka”, expresó con profunda admiración al recordarlo en esta fecha. El posteo rápidamente llamó la atención, no solo por el mensaje cargado de amor, sino también por el material que eligió compartir en su red social.

Jack Wiebe, el padre de Marley

Se trata de un video breve con distintas postales retro de su padre: algunas en solitario, otras junto a familiares, con él de pequeño y también con su esposa, madre del presentador. Las fotos, cargadas de historia, permitieron a sus seguidores conocer un poco más de su intimidad familiar. Cabe recordar que en varias ocasiones, Marley muestra la maravillosa relación que mantiene con su madre Oma y lo mucho que ella ama a sus nietos.

Marley de pequeño junto a su padre, Jack Wiebe

Sin embargo, su padre Jack Wiebe era alguien que sus seguidores casi no conocían mediante fotografías. Por esta razón, en cuestión de horas, la publicación se llenó de comentarios donde los usuarios destacaron el enorme parecido físico entre él y Mirko, el hijo de 8 años de Marley. De hecho, él mismo había mencionado en su texto que poseen los mismos rasgos físicos y su comunidad digital coincidió complemente.

Entre la gran cantidad de mensajes se encontraban los siguientes: "Idéntico a Mirko", "Me impresiona tanto el parecido de Mirko con tu papá", "Mirko es igual al abuelo", "Lo que no se roba se hereda y Mirko se llevó todo". Así, una vez más, Marley abrió una ventana a su vida personal y emocionó a todos con un recuerdo lleno de amor, nostalgia y conexión familiar. Además, en el posteo en el que mostró a su papá Jack Wiebe sorprendió con el gran parecido con Mirko, su primer hijo.

La terrible historia del padre de Marley: "Escapó con su mamá y llegó a Paraguay"

En una entrevista realizada en 2022, Marley abrió su corazón y recordó la dura infancia que vivió su padre Jack Wiebe, quien escapó de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. “Mi papá vino de Alemania cuando era chico, su papá había muerto en la guerra, escaparon con su mamá y llegaron a Paraguay. Ahí murió ella y, como pudo, crió a sus hermanos menores”, contó en Modo Fontevecchia en aquel entonces.

También reveló que su padre aprendió un oficio y trabajó en la instalación de sistemas de aire acondicionado. En este sentido, aseguró que todo el esfuerzo de sus padres derivó en la educación que recibió él y sus hermanos: “No alcanzaba la plata y mi viejo quería que fuéramos a una escuela donde tuviéramos idiomas. No se iban de vacaciones y hacían un montón de esfuerzos para poder pagarla”, concluyó conmovido.