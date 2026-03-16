Así es la biblioteca de Marley que decora el living de su casa: más de dos metros de altura y un lugar especial para Milenka

Marley mostró la biblioteca de más de dos metros de altura que se convirtió en el detalle central de su casa. En la parte inferior, Milenka cuenta con un espacio pensado especialmente para ella, aportando un toque familiar y personal en el ambiente. El rincón infantil se integra a la perfección al espacio, marcando una decoración adaptada a la pequeña.

Marley mostró la biblioteca de más de dos metros que decora el living de su casa

Marley presentó cómo su biblioteca de más de dos metros de altura se integra al estilo de su casa, marcando la identidad del ambiente y aportando organización. En ese mismo mueble, Milenka tiene un sector exclusivo, pensado para integrar la vida familiar. La disposición del espacio permite que convivan lectura, juego y momentos compartidos.

Marley y Milenka

En las últimas horas, el reconocido conductor compartió en su cuenta de Instagram una serie de videos donde se pueden ver algunos detalles de su living. El espacio está equipado con sillones en tonos neutros, un rack de madera y un televisor de gran tamaño, acompañado por sillones bajos y una mesa ratona que completa la disposición del ambiente.

El protagonista, destacado por los seguidores de Marley, es una biblioteca de más de dos metros de altura, que ocupa gran parte de la pared principal. Este mueble no solo organiza libros y objetos decorativos, sino que también aporta un impacto visual por su altura y su color neutro, integrándose a la perfección con el estilo del espacio.

Sin duda alguna, el living del conductor combina comodidad y diseño contemporáneo, con muebles que responden a las tendencias actuales y detalles que refuerzan la personalidad del espacio. La biblioteca se convierte en el eje central, mientras que los sillones bajos y la mesa ratona aportan practicidad y funcionalidad para la vida familiar.

El lugar especial de Milenka en la biblioteca de dos metros de Marley

En la parte inferior de la biblioteca, Marley diseñó un sector exclusivo para su hija Milenka. Allí se pueden ver libros infantiles con colores y dibujos, pensados para que la pequeña disfrute de la lectura y el juego. Este rincón también se convierte en un espacio compartido, donde la niña puede jugar junto a su hermano Mirko o con el perro del presentador, Bailey.

Marley y Milenka

En las distintas publicaciones que el actor hizo de su casa de Nordelta, se destaca la combinación estética vintage y moderna con vista al río, ofreciendo espacios abiertos y luminosos. La propiedad se caracteriza por su ubicación privilegiada y por ambientes diseñados para la vida familiar, donde cada rincón refleja una impronta personal.

El living, con su biblioteca de más de dos metros, se convierte en el espacio más representativo de esta propuesta. La elección del comediante por un mueble de gran tamaño se integra como un elemento central dentro de la casa, aportando organización y estilo. El rincón dedicado a Milenka, en la parte inferior, refuerza la idea de un espacio pensado para la familia.

Marley mostró la biblioteca de más de dos metros de altura que forma parte del living de su hogar, destacándose como un elemento que aporta identidad al espacio. La estructura se integra de manera armónica con el diseño y ofrece un rincón exclusivo para Milenka, pensado para que disfrute de momentos de lectura y juego.

VDV