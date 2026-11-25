Este miércoles 25 de noviembre se cumplen 13 años de la muerte de Ricardo Fort. A más de una década de su partida, su recuerdo sigue presente en sus hijos y, en esta fecha especial, Marta Fort eligió dedicarle unas palabras a través de sus redes sociales. Con una publicación cargada de recuerdos, la joven recordó el lugar que ocupó su papá en su vida y la huella que dejó en ella.

Ricardo Fort, Marta Fort, Felipe Fort

"Fecha que queda en mi memoria y que marcó un antes y un después en mi vida", escribió al comienzo de su mensaje. Además de expresar cuánto extraña su presencia, la joven creadora de contenido destacó algunas de las características que hicieron de su padre una figura tan particular y lo definió con tres palabras: "Adelantado, avasallante e irrepetible".

El recuerdo de Marta Fort a su papá Ricardo, a 13 años de su muerte

En la primera parte de su homenaje, Marta Fort hizo referencia a los 13 años que pasaron desde la muerte del empresario y a cómo el paso del tiempo transformó los momentos compartidos en recuerdos que hoy tienen un valor especial: "13 años sin vos. Cómo extraño esos pequeños momentos que hoy son enormes recuerdos", expresó. También aprovechó la ocasión para agradecerle por las enseñanzas que recibió durante su vida y por los valores que le transmitió.

El recuerdo de Marta Fort a su papá Ricardo, a 13 años de su muerte

"Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos", agregó. De esta manera, la joven puso en palabras la influencia que su papá tuvo en su formación y el lugar que todavía ocupa en su historia personal.

La frase con la que Marta Fort expresó cuánto extraña a su papá

En otro tramo de la publicación, Marta Fort dejó ver el costado más íntimo de su homenaje y expresó cuánto desearía poder compartir nuevamente algunos momentos con él. "Cuánto daría por un abrazo más y por contarte todo lo que viví desde que te fuiste", escribió, al hacer referencia a todo lo que ocurrió en su vida desde la partida del empresario.

Ricardo Fort junto s sus hijos

Para cerrar, Marta Fort compartió una reflexión que resumió el sentimiento que atraviesa su mensaje y la ausencia que sigue presente a pesar de los años: "La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte". Una vez más, la joven recordó a su papá en el aniversario de su muerte y le dedicó unas palabras que reflejaron el cariño y la admiración que conserva por él.

Quién fue Ricardo Fort, el empresario que conquistó la televisión argentina

Ricardo Fort nació en Buenos Aires en 1968 y fue un empresario, artista y figura mediática que alcanzó una enorme popularidad a fines de la década de 2000. Heredero de la fábrica de chocolates Felfort, logró construir una identidad propia en el mundo del espectáculo gracias a su personalidad extravagante, su estilo ostentoso y sus apariciones televisivas. Popularmente conocido como "El Comandante", participó en programas como ShowMatch y llegó a conducir su propio ciclo, Fort Night Show.

Ricardo Fort junto a sus hijos, Felipe y Marta

A lo largo de su carrera, se convirtió en uno de los personajes más reconocibles de la televisión argentina. Sin embargo, detrás de su exposición mediática también atravesó numerosos problemas físicos y operaciones vinculadas a dolores crónicos. El 25 de noviembre de 2013. Ricardo Fort murió a los 45 años. Fue padre de los mellizos Marta y Felipe y, con el paso del tiempo, su figura trascendió el espectáculo para convertirse en un ícono del espectáculo argentino.