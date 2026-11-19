En las últimas horas, los mellizos Marta y Felipe Fort volvieron a quedar en el centro de la escena mediática. Mientras la participante de MasterChef Celebrity (Telefe) anunció su separación de Juan Manuel Ramírez, en medio de versiones sobre presuntos episodios de celos y diferencias económicas, su hermano protagonizó un accidente en la ruta cuando viajaba junto a su novia, Mary Di, y dos amigos. La información fue revelada este jueves por Pepe Ochoa en su programa de streaming Bondi Live, donde dio detalles de lo ocurrido.

Los detalles del accidente de Felipe Fort mientras en la ruta

Felipe Fort se encuentra disfrutando de unas vacaciones junto a su novia, Mary Di, y un grupo de amigos. A través de sus redes sociales, el joven empresario compartió algunas imágenes de los momentos que pasa con sus seres queridos. Sin embargo, el último fin de semana vivió un episodio de tensión cuando protagonizó un incidente vial en una ruta del interior de la provincia de Buenos Aires.

Felipe Fort | Instagram

La información fue revelada este jueves al mediodía por Pepe Ochoa en el ciclo de streaming. Según contó el periodista, el hecho ocurrió el sábado pasado sobre la Ruta Nacional 5, en el tramo que une las localidades de Carlos Casares y 9 de Julio, cuando el hijo de Ricardo Fort y sus acompañantes se dirigían hacia una quinta. De acuerdo con la información propiciada, la camioneta en la que viajaban intentó sobrepasar a un camión, pero en plena maniobra advirtieron que otro vehículo circulaba de frente.

Ante el riesgo de protagonizar un choque, el conductor debió realizar una maniobra brusca y desviar el rodado hacia la banquina para evitar el impacto. En este marco, también aclaró que el influencer no estaba al volante de la camioneta. El hijo de Ricardo Fort viajaba en los asientos traseros junto a su novia, mientras que dos amigos ocupaban los lugares delanteros. "Él iba atrás con su novia, y adelante iban dos amigos. Estaban yendo a a una quinta. Se llevaron un susto terrible, estaban en estado de shock". La situación generó momentos de mucha tensión entre los cuatro, que quedaron conmocionados por lo ocurrido.

Los detalles del accidente de Felipe Fort

Para llevar tranquilidad, Pepe Ochoa aseguró que se comunicó con César Carozza, abogado y representante de la familia Fort, quien le confirmó que tanto Felipe Fort como todos los ocupantes se encontraban en buen estado. Además, destacó que ninguno había sufrido heridas y que, pese al peligro de la situación, lograron salir ilesos. "Carozza me dijo que Felipe está bien, sus amigos y su novia también, no tienen ni un rasguño, la sacaron barata", sostuvo.

Durante la emisión, el panelista también mostró una foto de la camioneta luego del episodio. En la imagen se puede observar el vehículo detenido sobre la banquina, una postal que permitió dimensionar parte de lo sucedido durante el trayecto. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y no hubo que lamentar consecuencias físicas.

Pepe Ochoa hablando del accidente que sufrió Felipe Fort | Captura de Instagram

Por el momento, Felipe Fort no realizó ninguna declaración pública sobre el accidente ni brindó detalles de lo sucedido. Sin embargo, el joven continúa compartiendo distintas postales de sus vacaciones y algunos de los momentos que disfruta junto a su novia y sus amigos en sus historias de Instagram. A partir de las imágenes y videos que publica, se puede ver que todos los ocupantes de la camioneta se encuentran bien y que ninguno sufrió heridas. Así, el episodio quedó en un gran susto para el grupo, que logró salir ileso de una situación que podría haber tenido consecuencias mucho más graves.