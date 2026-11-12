Así es la casa de Ricardo Fort en la que vivían Marta y Felipe: tres pisos, seis baños y 475 m2

Ricardo Fort eligió esta propiedad para ser el hogar familiar junto a sus hijos, Marta y Felipe Fort. El inmueble de 475 m2, funcionó durante años como un refugio donde los mellizos transitaron su crecimiento y su adolescencia. Con tres pisos, la distribución del espacio fue pensada para mantener la privacidad, integrando terrazas amplias, espacios de pensados para organizar reuniones. El diseño elegido por el artista logra conectar a la perfección, lujo, practicidad y funcionalidad.

Con tres pisos y 475m2: La increíble casa de Ricardo Fort, donde vivió con sus hijos, Marta y Felipe

Ricardo Fort encontró en este departamento el espacio adecuado para compartir la rutina diaria con sus hijos, Marta y Felipe. La vivienda tiene una arquitectura moderna que divide los sectores destinados a reuniones con amigos y familiares de las habitaciones. Con el paso del tiempo, el lugar se consolidó como el escenario principal de la adolescencia de los jóvenes, quienes permanecieron allí luego de la muerte de su padre, siendo cuidados por Gustavo Martínez.

La casa de Ricardo Fort | Crédito: Zona Prop

La primera planta de la casa fue diseñada íntegramente como el sector social del hogar. Al ingresar, por un palier privado, se observa un living comedor que destaca por su luminosidad natural y sus terminaciones de categoría. Este ambiente funciona como el corazón de la vida cotidiana y se conecta de manera fluida con el exterior mediante grandes ventanales que dan paso a dos terrazas independientes, permitiendo integrar los espacios interiores con el entorno.

En la misma línea, cada una de las terrazas del departamento de Ricardo Fort cumple una función específica dentro de la dinámica de la casa. La primera está equipada como un con una mesa de gran tamaño preparada para recibir quincho abierto, con una mesa de gran tamaño preparada para recibir a numerosos invitados, dos parrillas y una vista abierta hacia el entorno. Mientras que la segunda, propone un clima mucho más relajado, está ambientada con juegos de living exteriores ideales para el descanso.

La casa de Ricardo Fort | Crédito: Zona Prop

La segunda planta cambia de ritmo para dar lugar a la zona más privada, destinada a las habitaciones principales. Allí, se encuentran cuatro dormitorios amplios y luminosos. La suite principal se distingue por tener su propio vestidor y un baño de grandes dimensiones, mientras que otras dos habitaciones también cuentan con sus respectivos baños en suite, todos ellos revestidos en mármol.

Gimnasio y estudio de música: Los lujos detalles de la casa de Ricardo Fort

La tercera planta del triplex de Ricardo Fort guarda algunos de los rincones más llamativos de toda la residencia. Se encuentra un ambiente cerrado que en la actualidad está acondicionado y funciona como un estudio de música. A pocos pasos de allí, se abre una terraza con amplias dimensiones donde se encuentra una pileta privada, un espacio de solárium y una vista panorámica privilegiada hacia el Río de la Plata.

La casa de Ricardo Fort | Crédito: Zona Prop

Más allá de las comodidades internas, la propiedad donde vivieron Marta y Felipe Fort se destaca por tener los estándares más altos de la arquitectura moderna. El departamento también incluye cuatro cocheras cubiertas y cuatro bauleras independientes, garantizando espacio de guardado y practicidad para toda la familia. Además, ofrece una amplia gama de servicios de amenities, como jardines parquizados, parrillas y solarium.

Cada detalle de la casa de Ricardo Fort combina no solo decoración tendencia, sino que marca la impronta de un espacio pensado para disfrutar de la rutina diaria. La decoración mantiene una paleta de tonos neutros que potencia la sensación de amplitud y permite que la luz natural sea protagonista. Los detalles contemporáneos completan una propuesta funcional, pensada para garantizar bienestar y practicidad.

La casa de Ricardo Fort | Crédito: Zona Prop

Ricardo Fort diseñó en este hogar un espacio que acompañó el crecimiento de Marta y Felipe Fort durante una etapa fundamental de sus vidas. A través de sus múltiples niveles, sus áreas al aire libre y sus amplios ambientes, la propiedad conserva la estructura y las comodidades que definieron la rutina cotidiana de la familia. Con sus tres plantas perfectamente, la propiedad mantiene detalles del espacio que compartieron el artista y sus hijos

VDV