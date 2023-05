Marta Fort y Felipe Fort hablaron de sus nuevos cargos en la empresa familiar: “Tratamos de estar presentes”

Marta Fort y Felipe Fort ya cumplieron 19 años, por lo que es el momento de que comiencen a hacerse cargo de la gigante empresa de su familia, por lo que se les han asignado desafiantes nuevos roles que deberán desempeñar en su día a día.

Los hijos de Ricardo Fort están emprendiendo viaje a Alemania, donde ya estarán trabajando. Horas antes de partir, hablaron con A la Tarde sobre este importante cambio en su vida y su visión sobre lo que les depara el futuro.

Marta Fort.

Con el carisma probablemente heredado de su padre, Marta y Felipe Fort se mostraron muy transparentes y contentos de estar hablando con el periodista Matías Vázquez. “Van a cumplir el sueño de lo que realmente querían hacer”, comenzó el cronista, a lo que la joven aclaró de manera seca: “A trabajar”.

En los asientos traseros del auto, la voz de un Felipe Fort ansioso por hablar se podía escuchar. Es por eso que el periodista se acercó hacia él y le consultó acerca de este nuevo desafío que implica hacerse cargo de la empresa de Ricardo Fort. “No me hago cargo de toda la empresa sino de un 15 por ciento, pero bueno, es una familia”, explicó, evidenciando que no está solo en el proceso.

Felipe Fort.

Vázquez también indagó sobre los comentarios que el joven había hecho sobre la posibilidad de lanzar un Marroc gigante, cuando expresó en su Twitter a principios de este año sus deseos para lograrlo. “No es lo mismo tomar decisiones que tirar una idea y que todo el conjunto tome la decisión en grande”, reflexionó sobre esta idea de reversionar uno de los productos más icónicos de la marca.

Durante la entrevista, se pudo ver el contraste entre las personalidades de los dos hermanos. Por su parte, Felipe Fort se mostró muy tranquilo y explicó que no siente presión. Sin embargo, Marta Fort aseguró que ella es más de tomar decisiones. “Trato de estar presente”, agregó.

Fue entonces que el periodista de A la Tarde le preguntó si considera que Ricardo Fort estaría orgulloso de ellos y sin ningún tipo de filtro, Marta Fort lanzó: “Sí, yo creo igual que le seguiría chup... un huevo la fábrica. Solo nos tenemos que hacer cargo”. De todas maneras, confesó su emoción por finalmente tomar las riendas del negocio familiar. “Me encanta”, expresó.

H.O