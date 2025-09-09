Maru Botana reveló la receta de su tarta de espárragos sin tacc: fácil, rica y rápida

Maru Botana sorprendió a sus seguidores con una propuesta simple y sabrosa: su tarta de espárragos sin tacc. Una receta que combina lo casero con un toque diferente, pensada para disfrutar en familia o agasajar en una comida especial. La chef compartió el paso a paso de esta preparación fácil, deliciosa y con productos de estación, ideal para quienes buscan una opción liviana y libre de gluten.

Paso a paso: cómo hacer la tarta de espárragos sin tacc de Maru Botana

Maru Botana compartió en sus redes sociales el paso a paso de una de sus recetas favoritas: la tarta de espárragos sin tacc. Según contó, esta preparación libre de gluten es perfecta para compartir en familia y "festejar la primavera".

La tarta de espárragos de Maru Botana

Para comenzar, la cocinera mostró cómo hacer la masa "rica rica" con harina de arroz, aceite, agua y avena en hojuelas. En este sentido, remarcó que ella consiguió una avena libre de gluten pero aclaró: "Perdón, sé que no en todos lados se consigue pero tengo un amigo que me la trae y es 100% libre de gluten".

Luego de amasar, Maru Botana puso la masa en un molde desmontable y sin aceite. Una vez que la tartera entró en el horno, la chef también cocinó por unos minutos los espárragos. "Yo les puse un poquito de aceite de oliva y sal. Hay que cocinarlos hasta que queden blanditos y después cortar los cabitos que son ricos pero se ponen fibrosos", explicó.

Para el ligar el relleno, Maru mezcló huevos, queso crema y el queso de rallar. Luego, al armar la tarta indicó: "Primero se debe poner el puré de zapallo, después una buena capa de ricota que nos aportará muchas proteínas, por encima los espárragos y los edamames, y por último el ligue". En cuanto a la cocción mencionó que se debe realizar a 170 grados durante 25 minutos.

Maru Botana reveló los secretos de su tarta de espárragos

"Esta tarta es crocante por abajo y arriba, ingredientes frescos y cremosa. Es deliciosa. ¡Ya para un picnic!!", dijo la cocinera.

Todos los ingredientes de la receta de tarta de espárragos: fácil, rica y rápida

Masa:

1 taza harina de arroz

2 tazas avena sin gluten

¾ taza aceite

¾ taza agua

1 cdita sal

(Opcional goma xantica)



Relleno:

3 atados de espárragos

3 huevos

¼ queso rallado

¼ queso crema

¼ ricota

1 taza edamame

½ k puré de zapallo