Maru Botana reveló la receta de su tarta de espárragos sin tacc: fácil, rica y rápida

La cocinera contó en las redes sociales todos su secretos para hacer un plato perfecto.

Maru Botana Tarta de Espárragos
La receta de la tarta de espárragos de Maru Botana | Instagram

Maru Botana sorprendió a sus seguidores con una propuesta simple y sabrosa: su tarta de espárragos sin tacc. Una receta que combina lo casero con un toque diferente, pensada para disfrutar en familia o agasajar en una comida especial. La chef compartió el paso a paso de esta preparación fácil, deliciosa y con productos de estación, ideal para quienes buscan una opción liviana y libre de gluten.

Paso a paso: cómo hacer la tarta de espárragos sin tacc de Maru Botana

Maru Botana compartió en sus redes sociales el paso a paso de una de sus recetas favoritas: la tarta de espárragos sin tacc. Según contó, esta preparación libre de gluten es perfecta para compartir en familia y "festejar la primavera".

Maru Botana Tarta de Espárragos 2
La tarta de espárragos de Maru Botana

Para comenzar, la cocinera mostró cómo hacer la masa "rica rica" con harina de arroz, aceite, agua y avena en hojuelas. En este sentido, remarcó que ella consiguió una avena libre de gluten pero aclaró: "Perdón, sé que no en todos lados se consigue pero tengo un amigo que me la trae y es 100% libre de gluten". 

Luego de amasar, Maru Botana puso la masa en un molde desmontable y sin aceite. Una vez que la tartera entró en el horno, la chef también cocinó por unos minutos los espárragos. "Yo les puse un poquito de aceite de oliva y sal. Hay que cocinarlos hasta que queden blanditos y después cortar los cabitos que son ricos pero se ponen fibrosos", explicó.

Para el ligar el relleno, Maru mezcló huevos, queso crema y el queso de rallar. Luego, al armar la tarta indicó: "Primero se debe poner el puré de zapallo, después una buena capa de ricota que nos aportará muchas proteínas, por encima los espárragos y los edamames, y por último el ligue". En cuanto a la cocción mencionó que se debe realizar a 170 grados durante 25 minutos.

Maru Botana Tarta de Espárragos
Maru Botana reveló los secretos de su tarta de espárragos

"Esta tarta es crocante por abajo y arriba, ingredientes frescos y cremosa. Es deliciosa. ¡Ya para un picnic!!", dijo la cocinera. 

Todos los ingredientes de la receta de tarta de espárragos: fácil, rica y rápida

Masa:
1 taza harina de arroz
2 tazas avena sin gluten
¾ taza aceite
¾ taza agua
1 cdita sal
(Opcional goma xantica)

Relleno:
3 atados de espárragos
3 huevos
¼ queso rallado
¼ queso crema
¼ ricota
1 taza edamame
½ k puré de zapallo

