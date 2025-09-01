Maru Botana y Sofía Solá son de las madres e hijas más unidas entre las celebridades. Mientras que la joven opta por el modelaje y es de las más elegidas entre las reconocidas marcas de ropa, la cocinera sigue creciendo y marcando terreno con sus increíbles recetas. Sin embargo, su pasión por la cocina logra trasladarla a toda su familia, quienes la acompañan a la hora de probar sus delicias. Es así como la modelo decidió seguir los pasos de su mamá, y mostró su receta fácil del postre dulce y nutritivo que disfruta.

Maru Botana, Sofía Solá

La receta de Sofía Solá, hija de Maru Botana: dátiles bañados en chocolate y rellenos

Sofía Solá es una reconocida modelo de importantes marcas de ropa, que comparte en sus redes sociales todas las sesiones de fotos en las que participa y cómo luce cada prenda. En algunos eventos importantes, su mamá, Maru Botana, la acompaña y se enorgullece de todo lo que construyó. Sin embargo, en ocasiones los roles se invierten, y la joven se la juega por intentar divertidas y deliciosas recetas, como lo hace su ejemplo a seguir. Es así como, en su cuenta de TikTok, compartió el postre fácil y nutritivo que ella elige todos los días

Maru Botana, Sofía Solá / Créditos: Instagram de Grupo Mass

Ingredientes

Dátiles (cantidad que se prefiera)

Chocolate para derretir

Mantequilla de maní

Preparación

Tras una siesta bajo el sol, y con el antojo de algo dulce, Sofía Solá decidió darle una vuelta de tuerca a los dátiles que come todos los días. Este fruto dulce y energético es de sus favoritos a la hora de elegir, y por eso decidió hacerlos más dulces y bañados en chocolate. Para esto, tomó en un bowl de vidrio el chocolate y lo puso en el microondas por 1:30 minutos. De esta manera, podría derretirlo más fácil que el baño María y podría seguir con otros pasos.

Despacio y con un cuchillo especial, le sacó la cáscara a los frutos y los abrió por la mitad, sin separarlos. Seguido a esto, les colocó mantequilla de maní en el interior. En su caso, prefirió no agregar mucho ya que no era un ingrediente que le fascinara, pero sabía que era nutritivo. Finalmente, y con el chocolate derretido, los bañó para que tengan un gusto más dulce y los colocó en un plato. Así, estuvieron listos para disfrutar como aperitivo de la tarde o postre en diferentes comidas.

Los seguidores de TikTok no tardaron en tomar nota sobre la receta y probarla en sus casas, además de halagarle a la modelo su predisposición para compartirla con ellos. Sofía Solá demostró seguir los pasos de su mamá, y estar atenta a cómo realizar las comidas que más disfruta. Maru Botana es una reconocida cocinera, y hace que sus hijos puedan disfrutar de la gastronomía, tanto como ella lo hace, incentivándolos a que realicen sus platos favoritos.

A.E