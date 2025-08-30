Ni papa ni calabaza: la receta de ñoquis de Maru Botana que salen perfectos y sorprenden a todos

Maru Botana es experta en postres y recetas dulces, pero también en aquellas que son saladas y fáciles de preparar. En esta oportunidad, la cocinera enseñó cómo preparar unos ñoquis de ricota a la plancha que son "una delicia" y que los llevó a cabo con los alimentos que tenía en su propia huerta. "¡Quedaron espectaculares! Bien rústicos y llenos de onda", escribió la chef en su posteo de Instagram.

Maru Botana

Ingredientes para hacer los ñoquis de Maru Botana

Antes de explicar el paso a paso de su receta de ñoquis, Maru Botana contó a sus miles de seguidores de la red social qué se necesita para su preparación. Por esta razón, a continuación te contamos cuáles son los ingredientes que debes tener listos en la mesada para su elaboración:

500 gramos de ricota bien escurrida

2 huevos

3 cucharadas de queso rallado (tipo cuartirolo o el que más te guste)

3 cucharadas de harina 0000 (puede variar un poquito por la humedad de la ricota)

Sal a gusto

Nueces crocantes y saladas, picadas (para terminar)

Además, aconsejó cuáles son las verduras ideales para acompañar estos ñoquis que se realizan a la plancha. Según Maru Botana, pueden ser: tomatitos cherry, radicheta, rúcula, cubitos de zapallo y espinaca. Aunque aclaró que pueden ser vegetales que prefieran o tengan a la alcance de la mano.

Los ñoquis a la plancha de Maru Botana



Paso a paso de la receta de ñoquis de Maru Botana

De forma práctica y con palabras sencillas de entender, Maru Botana continuó con el procedimiento a tener en cuenta para que estos ñoquis salgan exquisitos y estén repletos de sabor.

-Paso 1: mezclar bien la ricota con los huevos, el queso, la sal y la harina hasta formar una masa suave y tierna.



-Paso 2: estirar la masa formando un cilindro y cortar en pequeños pedacitos para lograr unos ñoquis bien rústicos.



-Paso 3: llevar a una plancha bien caliente con un poquito de aceite o manteca,

-Paso 4: esperar hasta que se doren bien, controlando la temperatura del fuego, y agregar las verduras.

-Paso 5: retirar, servir y acompañar con nueces picadas bien crocantes.



"¡La plancha a las chapas y los ñoquis al plato! Livianos, sabrosos y distintos. ¡Animate a probarlos así!", expresó Maru Botana en su publicación de Instagram, la cual recibió una lluvia de "likes" y cientos de mensajes con agradecimientos por compartir nuevamente una receta salada, clásica y fácil de realizar. De esta manera, la pastelera salió de lo tradicional, que es papa o calabaza, y apostó por una receta de ñoquis de ricota a la plancha, que salen perfectos y sorprenden a todos.